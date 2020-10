Arctic Monkeys anuncia nuevo álbum en vivo para ayudar a los que lo necesitan

Con el objetivo de ayudar a los que más lo necesitan, la agrupación Arctic Monkeys confirmó el lanzamiento de un nuevo álbum en vivo de su presentación en el London’s Royal Albert Hall en 2018, que será lanzado el próximo 4 de diciembre.

Le puede interesar: Linkin Park revela videos inéditos de la grabación de ‘One Step Closer’

Las ganancias que se recibirán de este álbum en vivo serán destinadas a la organización War Child, tal y como se realizó en la fecha de su presentación, cuando donaron todos los ingresos que recibieron en esa noche a los niños y las familias “que han experimentado el trauma del conflicto y el horror de la guerra”.

Arctic Monkeys anunció este nuevo proyecto a través de su cuenta de Twitter, en donde afirmó: “La situación que estaba mal en 2018, es ahora desesperada y esos niños y sus familias necesitan nuestra ayuda más que nunca”, refiriéndose a la donación que realizarán con las ganancias de este nuevo álbum.

Mire también: “El rock está muerto”: Gene Simmons, integrante de KISS

El álbum, que ya puede ser pre-ordenado desde la página web de la banda, viene en diferentes formatos como vinilo doble, CD doble, vinilo transparente, un libro de fotos y la versión digital; y contará con estas 20 canciones:

The situation that was bad in 2018 is now desperate and those children and their families need our help more than ever.

— Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) October 28, 2020