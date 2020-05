15 videos musicales que asustan más que algunas películas de terror

Existen muchas producciones musicales que parecen salidas de las peores pesadillas.

Muchos artistas de géneros musicales, especialmente en el rock, les gusta mostrar en sus videos musicales historias que podrían dejarnos sin sueños durante muchos días.

Vea También: Se realizó el primer concierto rock en medio de aislamiento

En The Rock Show, la mejor conversación musical en Radioacktiva 97.9 FM Julio César Escovar y Camilo Ramírez hablaron de esos videos musicales que nos generaron miedo cuando los vimos por primera vez.

Algunos de los oyentes compartieron con nosotros esos videos que les generan temor o confusión a la hora de verlos, sea por su historia, personajes, etc.

SPIT IT OUT – LEFT BEHIND espectaculares videos de @slipknot @julitroescovar @yocamiloramirez #TheRockShow @Radioacktiva_ pic.twitter.com/Ca2JZakJB1

— Fabian Calderon (@Ludorojock) May 19, 2020