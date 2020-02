La música es uno de los elementos que ayudan a definir si una película es buena o no, por eso los directores escogen muy bien los sonidos que acompañaran sus producciones.

‘Eye of The Tiger’ nos transporta inmediatamente a ‘Rambo’ o ‘Wake Up’ de Rage Against The Machine nos lleva a ‘Matrix’. Todas las películas las relacionamos con canciones o sonidos, que hacen de ellas muchas veces inolvidables.

Existen muchos artistas que ven películas para inspirarse y componer música, pero en ocasiones su relación con el cine va más allá y se meten en la piel de personajes de la gran pantalla.

Aquí 13 rockeros y metaleros que han sido protagonistas de películas o han hecho cameos:

Marilyn Manson

El músico estadounidense inició su carrera como actor en 1997 en la película de David Lynch ‘Carretera Perdida’ y desde ese momento ha tenido apariciones en tras producciones como ‘Caramelo asesino’ y ‘Rise: Cazadora de sangre’.

Manson también ha aparecido en series como ‘Sons of Anarchy’ y ‘Californication’.

Jon Bon Jovi

El ‘rompercorazones’ del rock ha participado en varias producciones de todos los temas. Ha estado en películas bélicas (U-571), de vampiros (Cadena de Favores) y comedias como ‘Noche de fin de año’ (2011), su última aparición.

Lemmy Kilmister

El fallecido cantante de Motörhead apareció en la película de comedia ‘Cabezas Huecas’.

Ozzy Osbourne

El ‘Príncipe de las Tinieblas’ ha realizado cameos en ‘Little Nicky’ y ‘Autin Powers’, además de papeles secundarios como en ‘Trick or Treat’. El músico también ha prestado su voz para doblar producciones, como en ‘Gnomeo & Julieta’.

Dee Snider

El líder de Twisted Sister apareció en ‘La Gran Aventura de Pee-Wee’, además escribió una película de terror llamada ‘Strangeland’, en la que él es el protagonista.

Anthony Kiedis

El vocalista de Red Hot Chili Peppers aparece junto a Keanu Reeves en la película ‘Sin Limites’.

Flea

El bajista de Red Hot Chili Peppers inició en la actuación en 1980 y desde ese momento ha aparecido en producciones como ‘Suburbia’, ‘Thrasin’, ‘Regreso al futuro’ y ‘Baby Driver’.

Dave Grohl

El líder de Foo Fighters apareció junto a Jack Black en ‘Tenacious D: la llave del destino’ interpretando a Satanás.

Keith Richards

El guitarrista de The Rolling Stones ha aparecido tres veces en ‘Piratas del Caribe’ dándole vida a Edward Teague, el padre de Jack Sparrow.

Mick Jagger

El vocalista de The Rolling Stones ha participado en varias producciones como ‘Performance’, ‘Ned Kelly’, ‘Freejack’, ‘Servicio de compañía’ y ‘The Bank Job’.

David Bowie

El legendario músico británico actuó en 27 producciones. Su papel más importante fue el de ‘El Hombre que cayó a la tierra’.

Alice Cooper

El músico ha salido en múltiples obras haciendo cameos o en el papel secundario. Una de sus apariciones más importantes fue en ‘Sombras Tenebrosas’.