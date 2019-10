Tame Impala ya prepara su álbum “The Slow Rush” para el 2020

Después de casi 5 años de sequía musical, Tame Impala sorprendió a sus fans con anunciando su nuevo álbum de estudio, con el cual ya piensan en el 2020. La agrupación reveló la noticia a través de su sitio web oficial, donde dio a conocer el nombre del proyecto musical, “The Slow Rush”.

En el video de presentación del álbum podemos ver a Kevin Parker en el estudio, seguido de otras escenas acompañado de la banda tocando en vivo su nueva música.

TAME IMPALA IS DROPPING A NEW ALBUM AND IM LOOSING MY SHITTTT pic.twitter.com/gibmcZEBsz

— abby 🌻 (@abby_catherine5) October 25, 2019