Scorpions prepara nuevo álbum con el productor de Metallica y Slipknot

Los vimos hace poco en Bogotá y ahora se conocen buenas noticias sobre Scorpions, agrupación que después de casi cinco años de su última entrega, ahora planean su nuevo material.

Esas fueron las declaraciones del guitarrista Matthias Jabs, quien en entrevista con The Metal Bar, aseguró que se encuentran en plena etapa de composición.

Como dato a resaltar, la agrupación trabajará junto a Greg Fidelman, productor e ingeniero que acompañó a Metallica con su más reciente álbum “Hardwired… to self destruct” y Slipknot con “We are not your kind”.

Como si fuera poco, este trabajo sería lo primero que hagan en el estudio junto a Mikkey Dee, el ex baterista de Motörhead.