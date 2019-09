Pantalleros | Reseña eFootballPES2020

Como es costumbre, Konami se le ha adelantado a su competencia. Este año sigue con su nueva edición de PES, la cual vuelve a demostrar por qué a nivel jugable esta franquicia se destaca de otras que existen en el mercado. Sin embargo, eFootball PES 2020 será la despedida del Fox Engine, el motor gráfico que Hideo Kojima creó antes de su salida de la compañía.

El juego nos presenta un nuevo sistema de control del balón y de regate con el esférico en nuestra posición. De esta manera podremos ejecutar pequeñas fintas, regates y demás trucos con tan solo usar el stick izquierdo. No obstante, estos “trucos” no son tan fáciles de ejecutar, ya que requerirán de cierta destreza del jugador para poder ser exitosos. La precisión en las jugadas se debe a lo bien cuidado que el juego tiene su sistema de colisiones, las cuales son lo más realista posible para un juego de este género. Pero en esta edición de PES, no solo se debe controlar la situación con el balón en nuestra posesión. Esto debido a que una de las novedades, que Konami ha puesto en esta entrega, es el movimiento de los jugadores sin el balón. Estos movimientos buscan presionar a nuestros rivales para que comentan errores o para que sea más cómodo robarles la esférica. Así que no tenemos excusa para generar todo tipo de jugadas con esta nueva entrega del simulador de Konami.

Mira el videoreview: