Miles de “peces pene” llegan a playa de Estados Unidos

Miles de lombrices de mar de la especie Urechis unicinctus, conocidas en el mundo como “peces pene”, se vararon en la playa californiana Dreakes Beach el pasado viernes 6 de diciembre.

De acuerdo con expertos, los peces, que son un manjar en Asía, llegaron a la playa luego de que una corriente submarina los sacara de su madrigueras en Oregón y Baja California.

No es la primera vez que este fenómeno ocurre, pues durante años se ha dado en Bodega Bay, condado de Sonoma, Moss Landing, condado de Monterey y Princeton Harbour, condado de San Mateo.

Este tipo de lombriz se entierra en la arena y se alimenta de detritos, sin embargo, son fuente de alimento para tiburones, nutrias, gaviotas y otros animales.

This may just be the weirdest thing you’ve seen today!

Thousands of these marine worms, called fat innkeeper worms—or “penis fish”—washed up on Drake’s Beach after a recent storm. 🌊 But why? https://t.co/MwY6xkN3kb pic.twitter.com/vGMpSvGoAT

— Bay Nature magazine (@BayNature) December 11, 2019