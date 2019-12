Metallica realiza sentido tributo a Lemmy Kilmister a 4 años de su muerte

A través de sus redes sociales, la banda de thrash Metallica recordó el pasado 28 de diciembre a Lemmy Kilmister, líder de Motörhead.

Hace 4 años, Lemmy Kilmister falleció a causa de un cáncer de próstata, una noticia que le dolió no solo al mundo del rock sino al mundo de la música en general, tanto así, que aún muchos artistas le realizan homenajes, como es el caso de la banda liderada por James Hetfield, quien siempre ha hablado de la admiración que siente por el fallecido cantante.

Durante una entrevista con Kerrang!, Hetfield habló de lo que sintió cuando se enteró de la trágica noticia de la muerte del intérprete de “Ace of Spades”:

“Estaba bastante angustiado cuando falleció. Mi visión de él era como una estatua de un hombre que era inmortal. Cuando pasó, me asustó, como “¿dónde está nuestro capitán ahora?”. Ha sido un padrino para nosotros. No hay duda de que sin él no habría una Metallica. Cuando estaba cerca, sentía que las cosas iban a estar bien”.