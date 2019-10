LP anuncia su regreso a Colombia en 2020 en el Festival Estéreo Picnic después del gran éxito de su primera presentación en Colombia

La cantante y compositora Laura Pergolizzi, más conocida como LP anuncia su regreso a nuestro país después de su exitosa presentación el pasado domingo 6 de octubre en el Royal Center donde presentó su nuevo disco ‘Heart To Mouth’.

Fue la primera vez que la artista neoyorquina se presentó en Colombia, haciendo una noche inolvidable para los más de 3.000 asistentes.

El pasado domingo Bogotá fue testigo de la mágica presentación de LP, el frío y la lluvia no fueron impedimento para que miles de seguidores asistieran a la cita para escuchar la voz de la artista que viene dando de que hablar en Latinoamérica con una gira que desde su anuncio fue un éxito lleno de sold out, con un gran show puso a cantar a más de 3.000 asistentes en el Royal Center, con canciones como ‘Lost On You’, uno de los clásicos de la artista neoyorquina que ya llega al billón de reproducciones en Youtube.

La voz y el sonido de la noche se convirtió en uno solo, pues todos los asistentes cantaban de la mano de LP sus más grandes clásicos, entre ellos ‘Heart To Mouth’ su quinto álbum lanzado el 7 de diciembre de 2018.

Esta es la primera vez que Laura Pergolizzi visita nuestro país, es la primera fecha de su gira latinoamericana, una presentación única e inolvidable que llenó de asombro a LP y a su equipo por la acogida de su música y el cariño del público.

LP debutó en 2001 con su álbum ‘Heart-Shaped Scar’, sin embargo su cuarto trabajo discográfico ‘Lost On You’ convirtió a la artista en una estrella alcanzando asombrosos números en países como Grecia, Israel, Polonia, Turquía y Francia.

La cantante y compositora ha sido aclamada por la crítica de la prensa, con elogios de la talla de voces especializadas como Billboard, Paper, Out Magazine, V Magazine, Interview, The Guardian, Vogue británica y más.

Luego de la gran presentación de la artista el domingo pasado, Páramo Presenta anunció hoy a LP en su regreso a Colombia en 2020 como parte del cartel del festival Estéreo Picnic que cuenta con una nómina de artistas de lujo para los amantes de la buena música.