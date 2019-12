Liam siendo Liam: ya tiene la que para él es la “peor banda del mundo”

Como siempre, el menor de los Gallagher suele ser un poco impulsivo en sus redes sociales, esto hace parte de su ADN y sus constantes discusiones e indirectas contra su hermano, el también ex Oasis, Noel Gallagher.

Liam opinó sobre Neil McCormick, el reconocido periodista de Daily Telegraph que en su crónica habla sobre los shows de Oasis, recordando los conciertos de la banda y el impacto que esta tenía cuando los hermanos dedicaban su tiempo a hacer música.

El caso es que Neil es también conocido por conocer 100% la historia musical de U2, por eso en Twitter hubo una declaración bastante sorpresiva, pues cuando un tuitero le dijo a Liam “por favor no me odies por esto, pero todavía amo a U2”, Liam le respondió “la peor banda de rock n’ roll de la historia”.

Nelly McCormick who writes for the telegraph polishes BONOS turds hope your ears are ringing ya snowflake LG x

Although, please don’t hate me for it, but I still love U2. ✌️❤️

— carrie patino (@carrie_patino) November 29, 2019