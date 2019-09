Una vez más el rock llega hasta las audiciones de ‘Yo Me Llamo’, el reality que busca al doble perfecto. Hace tan solo unos días vimos como un participante imitó a Till Lindemann, el líder y vocalista de Rammstein.

La última perla llegó gracias a un participante que quiso ser el doble de Lenny Kravitz; cantando ‘Stand by my woman’ quiso convencer al público con su talento, pero no sirvió de mucho, pues veredicto fue uno NO rotundo a su muestra de convertirse en el Lenny colombiano.