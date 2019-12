¿Le luce? Así se vería Robert Pattinson con la máscara de Batman puesta

“The Batman”, uno de los proyectos cinematográficos que tiene a la expectativa a los fanáticos del murciélago de DC Comics. Cuenta con la dirección de Matt Reeves y el papel protagónico es de Robert Pattinson, quien generó cierta polémica entre quienes rechazaron su papel para representar al personaje.

via GIPHY

Muchos se preguntan por el aspecto del héroe, pero por eso el especialista y escultor ReevzFX reveló en su cuenta de Twitter una réplica exacta del intérprete por lo que decidió unirla con el cuerpo que llevará puesto el traje en la película de The Batman.

Since it’s going to be a bit before we see the new #batsuit, I figured I would throw some paint on the lower half of my Pattinson cast, put it under the cowl and turned off the lights 🦇🌙 #batman #thebatman #battinson #dccomics #RobertPattinson #battinson pic.twitter.com/PJPtecLln5

— ReevzFX 🤘🏻🎨🦇 (@ReevzFX) December 18, 2019