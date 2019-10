La emotiva y sentida carta de Santiago Rendón a su ‘yo’ de 17 años

Wilmar, en unos días no podrás entrar a la universidad pública por tus resultados tan bajos en los exámenes de admisión y como no tienes dinero no podrás pagar una universidad privada y te tocará estudiar una tecnología, pero no te preocupes que la fama…Esa si llegará…Tendrás una novia que te hará fama de mal polvo en la universidad y nadie te comerá, pero no te preocupes que el trabajo, ese si llegará…trabajarás en una emisora de radio y te tocará madrugar durante 12 años sin recibir aumentos y con un jefe estricto que cuando el programa lleva un minuto al aire ya te estará pidiendo contenidos.

Al final estarás sumido en depresión, no querrás levantarte de la cama y tendrás todo lo que nadie quiere tener en la vida, deudas, irrespeto y soledad en campos amatorios. La gente incluso te llamará “Payaso humilde, poca cosa, guimba y apelotardado”.

Tu rutina se vuelve una prisión, vas a la emisora, vuelves a casa, ves yo me llamo, vas a dormir y madrugas, estarás tan débil que ni podrás hacerte una pajilla. Solo querrás dormir pero El Gallo no te dejará porque el despertador sonará a las 4:43 y no lograrás disfrutar la vida.