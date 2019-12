¿Está de acuerdo? Nombran al mejor baterista de metal del mundo

Se trata de Jay Weinberg, el baterista de Slipknot, que entre otras cosas ha tenido mucho trabajo en lo que ha pasado del 2019, pues la banda originaria de Iowa se encuentra estrenando álbum y en plena gira que los traerá a Colombia el próximo 6 de noviembre.

Pero para seguir hablando de Jay Weinberg, fue conmemorado como el “mejor baterista” de metal del mundo, esto según la encuesta realizada por Music Radar.

El integrante de Slipknot logró sobrepasar por el doble de votos a los demás postulados que estaban dentro de la codeada lista, donde encontramos a Paul Bostaph de Slayer, Ray Luzier de Korn, Christoph Schneider de Rammstein, entre otros.

Para celebrar su triunfo y agradecer a los votantes, Jay publicó una imagen en su cuenta de Twitter:

Thank you.

It’s an honor to receive the title of “Best Metal Drummer” in @musicradar’s 2019 Best In Drums poll. Thanks to everyone who voted. I sincerely appreciate your support and interest. pic.twitter.com/ig8oodoaYt

— Jay Weinberg (@jayweinbergdrum) November 29, 2019