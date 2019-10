EL CONCIERTO DE THE OFFSPRING Y BAD RELIGION CAMBIA DE LUGAR

La dupla de dos grandes del punk mundial tocará en el Teatro Royal Center de la ciudad de Bogotá.

A menos de un mes del concierto de los californianos The Offspring y Bad Religion en Bogotá, informamos que el concierto a realizarse el 31 de octubre en el Chamorro City Hall, se traslada al Teatro Royal Center, ubicado en la zona central de la ciudad de Bogotá.

Esta decisión se toma con el fin de brindarle a los asistentes facilidad en cuanto al desplazamiento, teniendo en cuenta la celebración de “Halloween” y lo que esta celebración implica en términos de movilidad para la ciudad.

The Offspring y Bad Religion, dos de las bandas más influyentes del resurgimiento del punk rock tocarán juntas por primera vez en lo que será su primera gira en conjunto que harán en suramérica.; ambas bandas llegan al país en momentos muy distintos de su carrera; por un lado Bad Religion lanzó su disco número 17 titulado “

“Age Of Unreason”, siguiendo con su linea lírica y reflejando en sus canciones su visión sociopolítica de los acontecimientos de nuestro loco mundo actual. Por su lado The Offspring lleva un tiempo anunciando un disco nuevo del cual ya conocemos un primer sencillo en vivo titulado: “It Won’t Get Better” y que vió la luz pro primera vez en el festival de Greenfield, en Suiza.

The Offspring y Bad Religion están relacionadas desde sus inicios, Bad Religion irrumpió en la escena musical en la década de los 80 convirtiéndose en uno de los grupos más reconocidos en la escena punk de Los Angeles y diez años más tarde apareció The Offspring bajo el ala Epitaph, el sello discográfico propiedad de Brett Gurewitz de Bad Religion. Desde ese momento los californianos han compartido escenario en varias ocasiones y compartirán escenario en Bogotá el 31 de octubre.

Las últimas entradas están a la venta en el sistema Eticketablanca o en taquillas físicas AQUÍ. Cabe anotar que las boletas adquiridas para el concierto en Chamorro City Hall son válidas para el ingreso en la nueva locación; quienes no estén conformes con el cambio, pueden comunicarse con Eticketablanca para su devolución.

¡HALLOWEEN SE SIENTE PUNK ROCK!