Simple Plan está a punto de lanzar su nuevo trabajo discográfico

La banda de neo-punk franco-canadiense Simple Plan está a punto de lanzar su sexto disco de estudio y nosotros sus fans no cabemos en sí de la emoción. La agrupación liderada por el músico, compositor y multi instrumentista, Pierre Bouvier, no nos complacía con nuevo material desde el lanzamiento de su disco “Taking One for the Team” , en 2016; sin embargo, recientemente en su cuenta de Youtube hicieron público su nuevo single, Where I Belong.

Este nuevo sencillo contó con el trabajo conjunto de dos grandes bandas con las que compartirá gira por Estados Unidos a finales de octubre, We The Kings y State Champs.

Al respecto, State Champs comentó en sus redes sociales:

“Queríamos hacer algo especial para esta gira, así que hicimos una canción con simple plan y ‘we the kings’ que francamente desgarró”.

Mientras pasamos esta larga espera hasta la publicación del álbum, aquí les dejamos Where I Belong: