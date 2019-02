‘The Dirt’, el nuevo single de Mötley Crüe para la banda sonora de su biopic

La banda de Los Ángeles, California, Mötley Crüe, anunció esta semana el lanzamiento de “The Dirt Soundtrack”, la banda sonora que acompañará a la próxima biopic de la agrupación, la cual será publicada por Netflix.

La película contará con cuatro nuevas canciones de la banda. Nikki Sixx, cantante de Mötley Crüe contó:

“Volver al estudio con Bob Rock nos sirvió para alimentar los fuegos creativos. Para mí, la música suena como la clásica de Mötley Crüe. Las letras fueron escritas para la película y son un reflejo de nuestra vida”.

Así se llamarán las cuatro canciones nuevas: “The Dirt (Est. 1981) (feat. Machine Gun Kelly)”, “Ride With The Devil”, “Crash And Burn” y “Like A Virgin”, un cover de Madonna.

Aquí pueden escuchar ‘The Dirt’:

La banda sonora y la película se lanzarán el 22 de marzo en todo el mundo.