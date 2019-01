Hombre le compró los útiles escolares a los hijos de su novia y ella regresó con su esposo a los dos días

Recientemente, se dio a conocer la historia de un hombre que realizó un escándalo en vía pública en el sur de Pereira, luego de enterarse que la que era su novia volvió con su esposo, unos días después de que pidió un préstamo para comprar los útiles escolares a los hijos de la mujer.

El hombre, quien fue detenido por las autoridades, contó los motivos del por qué se comportó de esa manera:

“Yo era el novio de la chica a la que le reclamaba desde la calle, ella tiene tres hijos, hacía más de seis meses se había separado y hacía cuatro éramos novios, resulta que llegó esta temporada donde los niños vuelven a la escuela, ella me contaba y yo me daba cuenta que andaba sin plata, así que me dijo que le prestara para los uniformes y útiles y yo de buena manera accedí, compramos absolutamente todo hace unos días y ahora sale con el cuento de que volvió con el papá de los niños, le pedí me devolviera la plata que le presté y me dice que yo le había dicho a ella que era un regalo para los hijos, cuando nunca fue así y tras de todo me amenaza con que el papá de los niños me va a pegar si sigo molestando”.