Gracias, Bogotá: Apareció la ‘Cenicienta de Transmilenio’ y esta foto lo comprueba

Y después de una exitosa campaña en redes sociales, al ver el solitario zapato posando sobre una fría plataforma de Transmilenio en el Portal Tunal, pues apareció la cenicienta del transporte público bogotano, a quien habían buscado por cielo y tierra.

La dueña, quien se identificó como Paola, según Publimetro, relató los momentos de angustia que vivió cuando sintió el pie frío una vez abordó su ruta:

“Fue muy complicado, había mucha gente y en el afán de entrar al alimentador me empujaron y mi zapato quedó por fuera (…) fue terrible porque iba a llegar tarde al trabajo, no me podía devolver por eso a pesar que estaban nuevos, me los habían regalado el domingo”.

Por fin dieron con el paradero de la cenicienta 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/KVpElSOKrc — Iamchisme (@ChismesCol) 23 de enero de 2019

Los memes fueron el motor de búsqueda de la cenicienta bogotana, por eso agradecemos a quienes se solidarizaron con esta princesa, ya saben… hoy por ti, mañana por mí.