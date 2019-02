‘Bohemian Rhapsody’ y Rami Malek, entre los más premiados en los Oscar

La biopic de la legendaria banda británica Queen ‘Bohemian Rhapsody’ junto a su protagonista Rami Malek, fueron unos de los más premiados durante los Oscar, un evento en el que se homenajea a lo mejor del mundo cinematográfico del último año.

‘Bohemian Rhapsody’ ganó en las categorías ‘Mejor Edición’, ‘Mejor Edición de sonido’ y ‘Mejor Mezcla de Sonido’, y Rami Malek ganó el Oscar a Mejor Actor.

El actor que interpretó a Freddie Mercury ya había ganado en los Mejor Actor de Drame en los Globos de Oro, Mejor Actor en los Bafta y los SAG.

Aquí el discurso de Rami Malek:

“I am the son of immigrants from Egypt. I’m a first-generation American.” Best Actor winning Rami Malek makes a call for diversity in movie storytelling in his #Oscars speech pic.twitter.com/BlA4gXxRce

— MTV NEWS (@MTVNEWS) 25 de febrero de 2019