Ya empezó la Comic Con Colombia 2026: ¿Cuál es la programación por días? Invitados y más

Sin lugar a dudas, la Comic Con es uno de los eventos más importantes en Colombia de la cultura geek, y en este 2026 no será la excepción. Esta convención reune a los mejores detalles de este mundo que encanta a niños, adultos y adolescentes.

Después de mucha espera, la Comic Con 2026 ha dado su inicio desde este 26 de junio, y se extenderá en la capital hasta el próximo lunes 29.

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Si usted es uno de los amantes que asistirá a este evento, y quiere estar al tanto de todos los atractivos, aquí les tenemos la programación completa.

Toda la programación de la Comic Con 2026 en Bogotá

Sin lugar a dudas, la Comic Con 2026 contará con una cantidad enorme de presentaciones e invitados de lujo. Para que no se pierda ni un detalle, aquí les tenemos todo lo que tendrá esta edición.

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Viernes 26 de junio

11:20 AM – 11:59 AM | Biología Pokémon 2.0 – JuanD_Lapras (Auditorio 2 – One Piece)

| Biología Pokémon 2.0 – JuanD_Lapras (Auditorio 2 – One Piece) 11:20 AM – 11:59 AM | Esports: Retos y perspectivas – colombianofficialesports (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Esports: Retos y perspectivas – colombianofficialesports (Auditorio 1 – Metrópolis) 11:20 AM – 11:59 AM | Un Farmacéutico hablando de Resident Evil – David Arévalo (Auditorio 3 – Flow)

| Un Farmacéutico hablando de Resident Evil – David Arévalo (Auditorio 3 – Flow) 12:00 PM – 12:39 PM | La realidad superando el mundo mágico de un isekai – Stormi_Girk – Esparta (Auditorio 1 – Metrópolis)

| La realidad superando el mundo mágico de un isekai – Stormi_Girk – Esparta (Auditorio 1 – Metrópolis) 12:00 PM – 12:39 PM | Detrás de un cosplay: Una forma de arte y expresión personal – Nicki.zarama (Auditorio 2 – One Piece)

| Detrás de un cosplay: Una forma de arte y expresión personal – Nicki.zarama (Auditorio 2 – One Piece) 12:01 PM – 12:39 PM | Evangelion: El miedo de existir – psicología, trauma y el yo – María Alejandra – Luz Mery (Auditorio 3 – Flow)

| Evangelion: El miedo de existir – psicología, trauma y el yo – María Alejandra – Luz Mery (Auditorio 3 – Flow) 12:40 PM – 1:19 PM | Entendiendo los comics – hoy en día! – Rodrigo Acevedo (Auditorio 2 – One Piece)

| Entendiendo los comics – hoy en día! – Rodrigo Acevedo (Auditorio 2 – One Piece) 12:40 PM – 1:19 PM | Cultura Popular Interactiva: La interpretación artística en el videojuego – Mateo Ramírez – Axel Patiño (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Cultura Popular Interactiva: La interpretación artística en el videojuego – Mateo Ramírez – Axel Patiño (Auditorio 1 – Metrópolis) 12:40 PM – 1:19 PM | “No encajar es canon”: Inclusión y Diversidad en el Universo Geek – Ángela Valencia – Mónica Pinzón (Auditorio 3 – Flow)

| “No encajar es canon”: Inclusión y Diversidad en el Universo Geek – Ángela Valencia – Mónica Pinzón (Auditorio 3 – Flow) 1:20 PM – 1:59 PM | Body paint basico dirigido al cosplay – Clownie Shenn (Auditorio 2 – One Piece)

| Body paint basico dirigido al cosplay – Clownie Shenn (Auditorio 2 – One Piece) 1:20 PM – 1:59 PM | Planetes, el anime que trata el posible futuro de la humanidad después de la misión Artemis – El Pájaro Podcast (Auditorio 3 – Flow)

| Planetes, el anime que trata el posible futuro de la humanidad después de la misión Artemis – El Pájaro Podcast (Auditorio 3 – Flow) 1:20 PM – 1:59 PM | Terapia o espectáculo? La psicología en el cine – Zzauron – Pato (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Terapia o espectáculo? La psicología en el cine – Zzauron – Pato (Auditorio 1 – Metrópolis) 2:00 PM – 2:39 PM | La música como un personaje más – Marinillo – El Negro (Auditorio 1 – Metrópolis)

| La música como un personaje más – Marinillo – El Negro (Auditorio 1 – Metrópolis) 2:00 PM – 2:39 PM | Los héroes invisibles del cosplay: percheros, fotógrafos y apoyo detrás del escenario – Catrina – Guillermo (Auditorio 2 – One Piece)

| Los héroes invisibles del cosplay: percheros, fotógrafos y apoyo detrás del escenario – Catrina – Guillermo (Auditorio 2 – One Piece) 2:00 PM – 2:39 PM | Breve historia de ARMY Colombia – Viviana Turriago (Auditorio 3 – Flow)

| Breve historia de ARMY Colombia – Viviana Turriago (Auditorio 3 – Flow) 2:40 PM – 3:15 PM | Podria voldemort ser considerado una chica adolescente – dannyphantom_cat (Auditorio 2 – One Piece)

| Podria voldemort ser considerado una chica adolescente – dannyphantom_cat (Auditorio 2 – One Piece) 2:40 PM – 3:19 PM | Los videojuegos ya no son solo un juego – Carroll Gaming (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Los videojuegos ya no son solo un juego – Carroll Gaming (Auditorio 1 – Metrópolis) 2:40 PM – 3:19 PM | Proyectos Cancelados En La Historia – Spidey (Auditorio 3 – Flow)

| Proyectos Cancelados En La Historia – Spidey (Auditorio 3 – Flow) 3:20 PM – 3:59 PM | COSPLAY MULTIVERSO – Miumi (Auditorio 2 – One Piece)

| COSPLAY MULTIVERSO – Miumi (Auditorio 2 – One Piece) 3:20 PM – 3:59 PM | Neurodivergente y Friki: El Autismo Adulto en el Multiverso Geek – El Tío Waka (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Neurodivergente y Friki: El Autismo Adulto en el Multiverso Geek – El Tío Waka (Auditorio 1 – Metrópolis) 3:20 PM – 3:59 PM | MENTES EN LA SOMBRA: EXPLORANDO EL TERROR PSICOLÓGICO – Deisyfrikiworld (Auditorio 3 – Flow)

| MENTES EN LA SOMBRA: EXPLORANDO EL TERROR PSICOLÓGICO – Deisyfrikiworld (Auditorio 3 – Flow) 4:00 PM – 4:39 PM | Jugársela Toda: El Proceso de Crear, Proteger y Lanzar B?GAI al Mundo – JMPG – KADDO (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Jugársela Toda: El Proceso de Crear, Proteger y Lanzar B?GAI al Mundo – JMPG – KADDO (Auditorio 1 – Metrópolis) 4:00 PM – 4:40 PM | Star Wars: De Japón a una galaxia muy, muy lejana – Catt – Yorutsuki (Auditorio 2 – One Piece)

| Star Wars: De Japón a una galaxia muy, muy lejana – Catt – Yorutsuki (Auditorio 2 – One Piece) 4:00 PM – 4:39 PM | Conflictos y salud mental en comunidades geek, gamer, otaku y cosplay – Sean Adrian Uchiha (Auditorio 3 – Flow)

| Conflictos y salud mental en comunidades geek, gamer, otaku y cosplay – Sean Adrian Uchiha (Auditorio 3 – Flow) 4:40 PM – 5:19 PM | Cobra Kai – La verdad detras de su Karate – Micheiru (Auditorio 3 – Flow)

| Cobra Kai – La verdad detras de su Karate – Micheiru (Auditorio 3 – Flow) 4:40 PM – 5:19 PM | ARMY en acción: el regreso de BTS y su impacto global – El Mundo de Yolly (Auditorio 2 – One Piece)

| ARMY en acción: el regreso de BTS y su impacto global – El Mundo de Yolly (Auditorio 2 – One Piece) 4:40 PM – 5:19 PM | Blade Runner ¿Qué nos hace humanos? – Andy Navarro (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Blade Runner ¿Qué nos hace humanos? – Andy Navarro (Auditorio 1 – Metrópolis) 5:20 PM – 5:59 PM | Del Campo de Batalla a la Pantalla: La Segunda Guerra Mundial en el Anime y su Impacto en la Memoria Colectiva – Laura Castro (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Del Campo de Batalla a la Pantalla: La Segunda Guerra Mundial en el Anime y su Impacto en la Memoria Colectiva – Laura Castro (Auditorio 1 – Metrópolis) 5:20 PM – 5:59 PM | De galaxias lejanas a la vida real: lo que Padmé y Anakin nos enseñaron sobre emociones, poder y amor – Maria F. Aponte – Daniel Galeano (Auditorio 2 – One Piece)

| De galaxias lejanas a la vida real: lo que Padmé y Anakin nos enseñaron sobre emociones, poder y amor – Maria F. Aponte – Daniel Galeano (Auditorio 2 – One Piece) 5:20 PM – 5:59 PM | Music Projects: El universo de los proyectos multimedia japoneses – Eiko Tenna – Cherry Fuyu (Auditorio 3 – Flow)

| Music Projects: El universo de los proyectos multimedia japoneses – Eiko Tenna – Cherry Fuyu (Auditorio 3 – Flow) 6:00 PM – 6:39 PM | De China a India: viaje al oeste, la historia del rey mono y su influencia en el multimedia – Sei (Auditorio 3 – Flow)

| De China a India: viaje al oeste, la historia del rey mono y su influencia en el multimedia – Sei (Auditorio 3 – Flow) 6:00 PM – 6:40 PM | El detrás de desarrollar mundos en Fortnite – Geraldine López – Juan Otálora (Auditorio 2 – One Piece)

| El detrás de desarrollar mundos en Fortnite – Geraldine López – Juan Otálora (Auditorio 2 – One Piece) 6:00 PM – 6:39 PM | “Entre letras y animaciones LA LITERATURA Y LOS VIDEOJUEGOS COMO COMPLEMENTO PERFECTO” – Sebastián Ardila (Auditorio 1 – Metrópolis)

| “Entre letras y animaciones LA LITERATURA Y LOS VIDEOJUEGOS COMO COMPLEMENTO PERFECTO” – Sebastián Ardila (Auditorio 1 – Metrópolis) 6:40 PM – 7:14 PM | Astrobiologia y Ciencia Ficción 1ra parte – @Bet4 – @Sandy (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Astrobiologia y Ciencia Ficción 1ra parte – @Bet4 – @Sandy (Auditorio 1 – Metrópolis) 6:40 PM – 7:14 PM | SAINT SEIYA: HIPERMITO, METAMITO & GNOSIS – Scorpio Milo (Auditorio 3 – Flow)

| SAINT SEIYA: HIPERMITO, METAMITO & GNOSIS – Scorpio Milo (Auditorio 3 – Flow) 6:41 PM – 7:15 PM | Spider-Man en live action – Harvey Dominguez (Auditorio 2 – One Piece)

| Spider-Man en live action – Harvey Dominguez (Auditorio 2 – One Piece) 7:15 PM – 8:00 PM | Terran, Protoss o Zerg: cómo StarCraft explica quién eres – Jorge Torres (Auditorio 3 – Flow)

| Terran, Protoss o Zerg: cómo StarCraft explica quién eres – Jorge Torres (Auditorio 3 – Flow) 7:15 PM – 8:00 PM | Astrobiologia y Ciencia Ficción 2da parte – @Bet4 – @Sandy (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Astrobiologia y Ciencia Ficción 2da parte – @Bet4 – @Sandy (Auditorio 1 – Metrópolis) 7:16 PM – 8:00 PM | Otakus antes de ser otakus – De Dragon Ball a Kimetsu no Yaiba – Marianas.cruz1 – Migue Collante (Auditorio 2 – One Piece)

Sábado 27 de junio

10:40 AM – 11:19 AM | Influencia de las chicas mágicas en el kpop – D.Nat (Auditorio 2 – One Piece)

| Influencia de las chicas mágicas en el kpop – D.Nat (Auditorio 2 – One Piece) 10:40 AM – 11:20 AM | Kamen Rider: 55 Años de Heroísmo – Choi Koguma (Auditorio 3 – Flow)

| Kamen Rider: 55 Años de Heroísmo – Choi Koguma (Auditorio 3 – Flow) 10:40 AM – 11:19 AM | Coleccionismo: La mejor o la peor era? – Jean Paez – Jowell (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Coleccionismo: La mejor o la peor era? – Jean Paez – Jowell (Auditorio 1 – Metrópolis) 11:20 AM – 11:59 AM | En cada generación hay una elegida: Buffy y la subversión de los tropos del terror – Duvan Deschain (Auditorio 2 – One Piece)

| En cada generación hay una elegida: Buffy y la subversión de los tropos del terror – Duvan Deschain (Auditorio 2 – One Piece) 11:20 AM – 11:59 AM | Herrería Moderna: Lleva tus props impresos al siguiente nivel – Ikarus.arts (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Herrería Moderna: Lleva tus props impresos al siguiente nivel – Ikarus.arts (Auditorio 1 – Metrópolis) 11:21 AM – 11:59 AM | “Tentáculos en la Cultura Pop: Lovecraft y el horror cósmico que lo infecta todo” – jiazu789 (Auditorio 3 – Flow)

| “Tentáculos en la Cultura Pop: Lovecraft y el horror cósmico que lo infecta todo” – jiazu789 (Auditorio 3 – Flow) 12:00 PM – 12:39 PM | Lo que no viste en el anime: Secretos culturales de Studio Ghibli – Haruka (Auditorio 3 – Flow)

| Lo que no viste en el anime: Secretos culturales de Studio Ghibli – Haruka (Auditorio 3 – Flow) 12:00 PM – 12:39 PM | La moda influye en el mundo del cosplay ? – Red Velvet – Leidy Ovallos (Auditorio 2 – One Piece)

| La moda influye en el mundo del cosplay ? – Red Velvet – Leidy Ovallos (Auditorio 2 – One Piece) 12:00 PM – 12:39 PM | Personajes que dejan huella: creación de personajes para principiantes – Julivancoco (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Personajes que dejan huella: creación de personajes para principiantes – Julivancoco (Auditorio 1 – Metrópolis) 12:40 PM – 1:19 PM | El Caballero de los siete Reinos: Guía de supervivencia para el caballero errante – El Capi – Gumi Chan Cos (Auditorio 2 – One Piece)

| El Caballero de los siete Reinos: Guía de supervivencia para el caballero errante – El Capi – Gumi Chan Cos (Auditorio 2 – One Piece) 12:40 PM – 1:19 PM | Creación de personajes desde iconografía prehispánica colombiana – Karmao – Carolina Arango (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Creación de personajes desde iconografía prehispánica colombiana – Karmao – Carolina Arango (Auditorio 1 – Metrópolis) 12:40 PM – 1:19 PM | Lara Croft a través del tiempo – Wanito (Auditorio 3 – Flow)

| Lara Croft a través del tiempo – Wanito (Auditorio 3 – Flow) 1:20 PM – 1:39 PM | Cómo iniciar en Yu-gi-oh en 2026 – LuisFeDynasty – Cid (Auditorio 3 – Flow)

| Cómo iniciar en Yu-gi-oh en 2026 – LuisFeDynasty – Cid (Auditorio 3 – Flow) 1:20 PM – 1:59 PM | Del cosplay al feed: Fotografia profesional con celular – Soju Agencia Digital (Auditorio 2 – One Piece)

| Del cosplay al feed: Fotografia profesional con celular – Soju Agencia Digital (Auditorio 2 – One Piece) 1:20 PM – 1:59 PM | Godzilla 70 Años del rey de los monstruos – Lord_Danfrey (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Godzilla 70 Años del rey de los monstruos – Lord_Danfrey (Auditorio 1 – Metrópolis) 2:00 PM – 2:40 PM | Vestuarios icónicos del cine vol 2.0 – Zlatna Vásquez- Maicol Navarrete (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Vestuarios icónicos del cine vol 2.0 – Zlatna Vásquez- Maicol Navarrete (Auditorio 1 – Metrópolis) 2:00 PM – 2:39 PM | Importancia de la colorimetría en el Cosplay – Coco Nejo (Auditorio 2 – One Piece)

| Importancia de la colorimetría en el Cosplay – Coco Nejo (Auditorio 2 – One Piece) 2:00 PM – 2:40 PM | FLOW: El ADN del Himno del Anime – Karlicornio – Cristian Leal (Auditorio 3 – Flow)

| FLOW: El ADN del Himno del Anime – Karlicornio – Cristian Leal (Auditorio 3 – Flow) 2:40 PM – 3:19 PM | Props! Primeros pasos, inversión, armado, almacenamiento – Josedir323 (Auditorio 2 – One Piece)

| Props! Primeros pasos, inversión, armado, almacenamiento – Josedir323 (Auditorio 2 – One Piece) 2:41 PM – 3:20 PM | Ultraman: 60 años defendiendo la galaxia – Erick Castro – Oscar Navarrete (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Ultraman: 60 años defendiendo la galaxia – Erick Castro – Oscar Navarrete (Auditorio 1 – Metrópolis) 2:42 PM – 3:19 PM | Evolución e impacto del género mecha en la cultura oriental y oidental – Bredex (Auditorio 3 – Flow)

| Evolución e impacto del género mecha en la cultura oriental y oidental – Bredex (Auditorio 3 – Flow) 3:20 PM – 3:59 PM | Digimon adventure: los valores que abrieron el camino – Hikarimon (Auditorio 3 – Flow)

| Digimon adventure: los valores que abrieron el camino – Hikarimon (Auditorio 3 – Flow) 3:20 PM – 3:59 PM | La cara oculta del fandom: acoso en el cosplay y la creación de contenido – Kika.Cosplayer – Paolocutora (Auditorio 2 – One Piece)

| La cara oculta del fandom: acoso en el cosplay y la creación de contenido – Kika.Cosplayer – Paolocutora (Auditorio 2 – One Piece) 3:21 PM – 3:59 PM | “No es solo anime: cómo el fandom construye lo que creemos normal” – Mara (Auditorio 1 – Metrópolis)

| “No es solo anime: cómo el fandom construye lo que creemos normal” – Mara (Auditorio 1 – Metrópolis) 4:00 PM – 4:40 PM | Michael: El rey del Pop en el cine – Sara Contreras (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Michael: El rey del Pop en el cine – Sara Contreras (Auditorio 1 – Metrópolis) 4:00 PM – 4:39 PM | Del Cosplay al contenido: como llevar la fantasia al mundo real y redes – Hard Piink – Cony_cos_ (Auditorio 2 – One Piece)

| Del Cosplay al contenido: como llevar la fantasia al mundo real y redes – Hard Piink – Cony_cos_ (Auditorio 2 – One Piece) 4:00 PM – 4:39 PM | Que pasaría si el hombre araña fuera Bogotáno – Jonathan Contreras – Johan Ortegón (Auditorio 3 – Flow)

| Que pasaría si el hombre araña fuera Bogotáno – Jonathan Contreras – Johan Ortegón (Auditorio 3 – Flow) 4:40 PM – 5:19 PM | Más allá de los pasos: La escencia del K-pop Dance – Sabrii (Auditorio 2 – One Piece)

| Más allá de los pasos: La escencia del K-pop Dance – Sabrii (Auditorio 2 – One Piece) 4:40 PM – 5:19 PM | Entre voces y fans la magia del Meet AND greet de cómic con Carlos – Carlos Suárez (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Entre voces y fans la magia del Meet AND greet de cómic con Carlos – Carlos Suárez (Auditorio 1 – Metrópolis) 4:40 PM – 5:20 PM | La Formula 1 en la cultura pop – Rashernando (Auditorio 3 – Flow)

| La Formula 1 en la cultura pop – Rashernando (Auditorio 3 – Flow) 5:20 PM – 5:59 PM | Del papel a la pantalla: el origen de Jurassic Park – Jurassic Experience (Auditorio 2 – One Piece)

| Del papel a la pantalla: el origen de Jurassic Park – Jurassic Experience (Auditorio 2 – One Piece) 5:21 PM – 5:59 PM | ¿Coleccionista o Acumulador? Cuál es tú desorden – Ed. Carvajal – Xavi (Auditorio 1 – Metrópolis)

| ¿Coleccionista o Acumulador? Cuál es tú desorden – Ed. Carvajal – Xavi (Auditorio 1 – Metrópolis) 5:21 PM – 5:59 PM | No es solo anime: cómo el fandom construye lo que creemos normal – Mara (Auditorio 3 – Flow)

| No es solo anime: cómo el fandom construye lo que creemos normal – Mara (Auditorio 3 – Flow) 6:00 PM – 6:40 PM | Breve historia del J rock y su influencia en Colombia – William Fuentes – Jonathan Ahumada (Auditorio 3 – Flow)

| Breve historia del J rock y su influencia en Colombia – William Fuentes – Jonathan Ahumada (Auditorio 3 – Flow) 6:00 PM – 6:40 PM | Vivir de la animación: Por qué el talento no es suficiente – Diego Carrillo (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Vivir de la animación: Por qué el talento no es suficiente – Diego Carrillo (Auditorio 1 – Metrópolis) 6:00 PM – 6:39 PM | Moro: La cabra no es como la pintan – Neoperiodista – Don Mao (Auditorio 2 – One Piece)

| Moro: La cabra no es como la pintan – Neoperiodista – Don Mao (Auditorio 2 – One Piece) 6:40 PM – 7:15 PM | “MÁS ALLÁ DE EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: EXPLORANDO EL LEGENDARIUM DE J.R.R TOLKIEN.” – Vero Rojas (Auditorio 2 – One Piece)

| “MÁS ALLÁ DE EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: EXPLORANDO EL LEGENDARIUM DE J.R.R TOLKIEN.” – Vero Rojas (Auditorio 2 – One Piece) 6:41 PM – 7:14 PM | TikTok, redes y cosplay: cómo crear contenido que destaque – Creatif Steampunk (Auditorio 3 – Flow)

| TikTok, redes y cosplay: cómo crear contenido que destaque – Creatif Steampunk (Auditorio 3 – Flow) 6:41 PM – 7:15 PM | 85 años de Wonder Woman: la heroína que enseñó al mundo cómo se ve la verdadera fuerza!! – SandrisCosplay – Alejo Cosplay (Auditorio 1 – Metrópolis)

| 85 años de Wonder Woman: la heroína que enseñó al mundo cómo se ve la verdadera fuerza!! – SandrisCosplay – Alejo Cosplay (Auditorio 1 – Metrópolis) 7:15 PM – 8:00 PM | El cuerpo en disputa: cómo el Boys Love reconfigura el deseo y el Girls Love transforma la mirada – marglfan (Auditorio 3 – Flow)

| El cuerpo en disputa: cómo el Boys Love reconfigura el deseo y el Girls Love transforma la mirada – marglfan (Auditorio 3 – Flow) 7:16 PM – 8:00 PM | Como se desarrollo el estereotipo masculino en los videojuegos para el público femenino – Cristhian (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Como se desarrollo el estereotipo masculino en los videojuegos para el público femenino – Cristhian (Auditorio 1 – Metrópolis) 7:20 PM – 8:00 PM | Los 4 Fantásticos como el futuro del cine de superhéroes – Soy_Gabop (Auditorio 2 – One Piece)

Domingo 28 de junio

6:00 AM – 6:00 AM | Wonder Woman 85 años de la princesa amazona – Karen Dallos (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Wonder Woman 85 años de la princesa amazona – Karen Dallos (Auditorio 1 – Metrópolis) 10:40 AM – 11:19 AM | Power Rangers: El Origen entre Stan Lee, Marvel and Haim Saban – Choi Koguma (Auditorio 3 – Flow)

| Power Rangers: El Origen entre Stan Lee, Marvel and Haim Saban – Choi Koguma (Auditorio 3 – Flow) 10:40 AM – 11:19 AM | Estilizado de pelucas Express: 3 Estilos de flequillo para todo tipo de cosplay – Mad Nicky (Auditorio 2 – One Piece)

| Estilizado de pelucas Express: 3 Estilos de flequillo para todo tipo de cosplay – Mad Nicky (Auditorio 2 – One Piece) 10:40 AM – 11:19 AM | Parejas disparejas: El motor de la cultura pop – Dr. Piña – Angie (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Parejas disparejas: El motor de la cultura pop – Dr. Piña – Angie (Auditorio 1 – Metrópolis) 11:20 AM – 11:59 AM | ¿Por qué debemos hablar de Cómic Nacional Independiente? – Kellen Green (Auditorio 1 – Metrópolis)

| ¿Por qué debemos hablar de Cómic Nacional Independiente? – Kellen Green (Auditorio 1 – Metrópolis) 11:20 AM – 11:59 AM | Resistencia en la ocupación: el nacimiento del manga moderno – Andrés Vivas (Auditorio 3 – Flow)

| Resistencia en la ocupación: el nacimiento del manga moderno – Andrés Vivas (Auditorio 3 – Flow) 11:20 AM – 11:59 AM | Sangre, magia y memoria: por qué Locke & Key es una obra maestra de la fantasía oscura. – Duvan Deschain (Auditorio 2 – One Piece)

| Sangre, magia y memoria: por qué Locke & Key es una obra maestra de la fantasía oscura. – Duvan Deschain (Auditorio 2 – One Piece) 12:00 PM – 12:39 PM | La Física en Dragon Ball Z: energía, gravedad y destruión planetaria – Germán García – Sara García (Auditorio 3 – Flow)

| La Física en Dragon Ball Z: energía, gravedad y destruión planetaria – Germán García – Sara García (Auditorio 3 – Flow) 12:00 PM – 12:39 PM | Más Allá del Fanart: Encontrando tu voz a través de lo que amamos – Vega Ilustrador – Toreana (Auditorio 2 – One Piece)

| Más Allá del Fanart: Encontrando tu voz a través de lo que amamos – Vega Ilustrador – Toreana (Auditorio 2 – One Piece) 12:00 PM – 12:40 PM | Latex, maquillaje y terror – Cosfear (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Latex, maquillaje y terror – Cosfear (Auditorio 1 – Metrópolis) 12:40 PM – 1:19 PM | La Física en Saint Seiya: cosmos, relatividad y energía más allá de los límites humanos – Germán García – Sara García (Auditorio 3 – Flow)

| La Física en Saint Seiya: cosmos, relatividad y energía más allá de los límites humanos – Germán García – Sara García (Auditorio 3 – Flow) 12:40 PM – 1:19 PM | Estás usando mal tus pinturas (y tu miniatura lo sabe) – Erix Art – Artmosphere (Auditorio 2 – One Piece)

| Estás usando mal tus pinturas (y tu miniatura lo sabe) – Erix Art – Artmosphere (Auditorio 2 – One Piece) 12:41 PM – 1:20 PM | Streamers en la comunidad Geek – Huron – Natsuki (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Streamers en la comunidad Geek – Huron – Natsuki (Auditorio 1 – Metrópolis) 1:19 PM – 1:59 PM | ¿Puede Cali convertirse en una capital geek? Comunidad, eventos y cultura pop local – Nia Chicangana (Auditorio 3 – Flow)

| ¿Puede Cali convertirse en una capital geek? Comunidad, eventos y cultura pop local – Nia Chicangana (Auditorio 3 – Flow) 1:20 PM – 1:59 PM | Tu identidad es tuya y de nadie más : hablemos de leyes colombianas en el cosplay – VivianaGosh (Auditorio 2 – One Piece)

| Tu identidad es tuya y de nadie más : hablemos de leyes colombianas en el cosplay – VivianaGosh (Auditorio 2 – One Piece) 1:20 PM – 1:59 PM | Construyendo estilo desde la Oposición: Breve historia de las Tribus Urbanas en Japón – Any.delico – michi.ko353 (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Construyendo estilo desde la Oposición: Breve historia de las Tribus Urbanas en Japón – Any.delico – michi.ko353 (Auditorio 1 – Metrópolis) 2:00 PM – 2:39 PM | Los Corps del Universo DC: historia y evolución – El Toilet del Superhéroe (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Los Corps del Universo DC: historia y evolución – El Toilet del Superhéroe (Auditorio 1 – Metrópolis) 2:00 PM – 2:39 PM | La regla invisible del shonen: porque la mujeres no puede brillar – Baku (Auditorio 3 – Flow)

| La regla invisible del shonen: porque la mujeres no puede brillar – Baku (Auditorio 3 – Flow) 2:00 PM – 2:39 PM | Jugando con el sonido: la evolución del sonido en los videojuegos. – Carlos Avendaño (Auditorio 2 – One Piece)

| Jugando con el sonido: la evolución del sonido en los videojuegos. – Carlos Avendaño (Auditorio 2 – One Piece) 2:40 PM – 3:19 PM | Personas con transtornos mentales y Comunidad geek (una guía sobre empatia) – tati.Barrera (Auditorio 2 – One Piece)

| Personas con transtornos mentales y Comunidad geek (una guía sobre empatia) – tati.Barrera (Auditorio 2 – One Piece) 2:40 PM – 3:19 PM | ¡NARUTO CAMBIÓ MI VIDA! – Lucy – Park Min (Auditorio 3 – Flow)

| ¡NARUTO CAMBIÓ MI VIDA! – Lucy – Park Min (Auditorio 3 – Flow) 2:40 PM – 3:19 PM | Steven Universe a través de su banda sonora – Camila León (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Steven Universe a través de su banda sonora – Camila León (Auditorio 1 – Metrópolis) 3:20 PM – 3:59 PM | Juegos de Rol: Del Satanic Panic a llenar el Madison Square Garden – Señora Geek (Auditorio 1 – Metrópolis)

| Juegos de Rol: Del Satanic Panic a llenar el Madison Square Garden – Señora Geek (Auditorio 1 – Metrópolis) 3:20 PM – 3:59 PM | De Cosplayer de Tela a Armaduras: Cómo empezar en el mundo del foam y el forrado en tela – Jiaru – Gohin (Auditorio 3 – Flow)

| De Cosplayer de Tela a Armaduras: Cómo empezar en el mundo del foam y el forrado en tela – Jiaru – Gohin (Auditorio 3 – Flow) 3:20 PM – 3:59 PM | Cosplay: Costuras invisibles: El impacto del apoyo familiar en el cosplay – Kika.Cosplayer (Auditorio 2 – One Piece)

| Cosplay: Costuras invisibles: El impacto del apoyo familiar en el cosplay – Kika.Cosplayer (Auditorio 2 – One Piece) 4:00 PM – 4:19 PM | Salud mental, autoestima y cosplay – Annie Quinn (Auditorio 2 – One Piece)

| Salud mental, autoestima y cosplay – Annie Quinn (Auditorio 2 – One Piece) 4:00 PM – 4:39 PM | Empieza a cumplir tu sueño de hacer animación – El Cosmisidas (Auditorio 3 – Flow)

| Empieza a cumplir tu sueño de hacer animación – El Cosmisidas (Auditorio 3 – Flow) 4:00 PM – 4:39 PM | ¡Santos aniversarios! BATMAN 66, 60 años de una serie psicodélica – Batitito (Auditorio 1 – Metrópolis)

| ¡Santos aniversarios! BATMAN 66, 60 años de una serie psicodélica – Batitito (Auditorio 1 – Metrópolis) 4:40 PM – 5:19 PM | Wonder Woman 85 años de la princesa amazona – Karen Dallos (Auditorio 1 – Metrópolis)

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| Anime como séptimo arte: ¿por qué debería estudiarse en colegios y universidades? – Cami Tinjacá (Auditorio 3 – Flow) 6:40 PM – 7:14 PM | Amor o sacrificio? – Harocho – Sindy (Auditorio 3 – Flow)

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| Manga, Manhua y Manhwa:el culpable no era el villano. – Marcy – Ferthomas (Auditorio 1 – Metrópolis) 6:40 PM – 7:15 PM | Blue Eye Samurai: El arte de la narrativa visual y los personajes moralmente grises – Amy Gravini (Auditorio 2 – One Piece)

| Blue Eye Samurai: El arte de la narrativa visual y los personajes moralmente grises – Amy Gravini (Auditorio 2 – One Piece) 7:15 PM – 8:00 PM | “La voluntad de fuego: Leiones de vida y el impacto eterno de Naruto Uzumaki” – Klein Cosplayer – John Fredy Cifuentes (Auditorio 3 – Flow)

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Lunes 29 de junio: