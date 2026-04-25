Muse lanza “Cryogen”: así suena su nuevo single más espacial

El universo de Muse sigue expandiéndose y ahora suena más intenso que nunca. La banda acaba de lanzar “Cryogen”, un nuevo single cargado de guitarras explosivas, atmósferas oscuras y esa obsesión por lo extraterrestre que ya es marca registrada.

Con “Cryogen”, Muse apuesta por un regreso a su esencia más rockera.

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El tema destaca por riffs de guitarra potentes y envolventes, muy en la línea de canciones clásicas como Plug In Baby o Knights of Cydonia.

“Cryogen” no llega solo

Es uno de los adelantos de su próximo álbum “The Wow! Signal”, que será el décimo de estudio de la banda y verá la luz el 26 de junio de 2026.

Este proyecto sigue una línea conceptual muy clara:

Espacio

Señales extraterrestres

Aislamiento emocional

Todo muy Muse

Más allá del sonido, la canción tiene una carga narrativa fuerte.

La letra presenta una metáfora intensa: una relación emocional convertida en un paisaje helado, donde la soledad y la distancia se sienten como un “desierto polar”.

ntes de su estreno oficial, “Cryogen” ya había sido tocada en vivo en el Brixton Academy de Londres, donde los fans pudieron escucharla por primera vez.

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Ahora llega en versión de estudio, confirmando que la banda está entrando en una nueva etapa creativa.

Muse vuelve a mirar al cielo

No es casualidad que todo gire alrededor del espacio.

El álbum está inspirado en la famosa señal “Wow!” detectada en 1977, un fenómeno real que muchos asociaron con vida extraterrestre.