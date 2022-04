Muse reemplazará a Foo Fighters como artista principal en Rock in Rio Lisboa

Archivado en: • •

Muse fue anunciado por la organización del festival Rock in Rio Lisboa como uno de los artistas principales tras la cancelación de Foo Fighters por la muerte de Taylor Hawkins.

El trío dinámico estará en el primer día del festival que se llevará a cabo los días 18, 19, 25 y 26 de junio en Lisboa. Es la cuarta vez que la banda participa en Rock In Rio Lisboa tras presentarse en el 2008, 2010 y 2018.

Por otro lado se confirmó que la presentación incluirá composiciones de ‘Will of the People‘, su próximo álbum que estará disponible en agosto.

Will Of The People llegará después de cuatro años sin lanzar un álbum. Muse ya presentó adelantos como ‘Won’t Stand Down’ y ‘Compliance’, lanzada en marzo.