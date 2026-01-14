Demuestre qué tanto sabe y lo llevamos al concierto de Avenged Sevenfold en Bogotá

Avenged Sevenfold es una deuda que tenemos y por fin va a llegar el día de verlos en vivo en el Movistar Arena.

Llegó el momento y Avenged Sevenfold abre los conciertos de rock del 2026, saldando la deuda que tienen con los fanáticos latinoamericanos, al haber cancelado su gira en el 2025. En Radioacktiva los premiamos y les damos boletas y participar es muy fácil.

¿Cómo puedo ganar?

La dinámica es bastante sencilla, la persona que quiera ganar una boleta para el concierto del próximo 20 de enero, debe responder correctamente las preguntas del siguiente formulario. El primero que lo haga será el ganador.

Los términos y condiciones los puede leer, aquí