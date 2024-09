Netflix y el rapero 50 Cents preparan documental sobre ‘Diddy’ Combs: ¿Cuándo se estrena?

Desde que Sean ‘Diddy’ Combs fue detenido en Nueva York se han ido destapando escabrosas acusaciones que destapan delitos que incluyen delitos que incluye tráfico sexual, trabajo forzado y hasta incendio provocado, tema que ha causado gran impacto en la industria musical, ya que se han abierto hipótesis que involucran a más artistas reconocidos a nivel mundial.

El alcance de este escándalo ha llevado a que Netflix anuncie la producción de una serie documental que promete desentrañar la verdad detrás de todo, por lo que el rapero podría enfrentar una condena de entre 15 años de prisión y cadena perpetua, según señalan medios internacionales.

Hasta el momento se sabe que será producida por el también rapero 50 Cent, cuyo nombre de pila es Curtis Jackson, y dirigida por Alexandria Stapleton. La serie promete adentrarse en la vida del rapero, explorando décadas de alegatos y revelando detalles impactantes sobre su comportamiento. «Es una narrativa compleja que abarca décadas, no solo los titulares o clips vistos hasta ahora», declararon 50 Cent y Stapleton para la revista Variety.

I been telling y’all about all this weird shit, I don’t do NO puffy party’s. you didn’t believe me 🤨but I bet you believe me now! https://t.co/usxbr2b2JY pic.twitter.com/pSIH4EuF4j

— 50cent (@50cent) September 25, 2024