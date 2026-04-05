Bandas que pasaron por Rock al Parque y nunca volvieron a Colombia

Desde 1995, Rock al Parque ha reunido a cientos de bandas internacionales y locales, convirtiéndose en uno de los festivales gratuitos más grandes de América Latina. Pero hay un dato curioso: varias agrupaciones tocaron una sola vez y nunca regresaron al país, dejando presentaciones casi “de culto” para los fans.

Bandas que dejaron huella y no volvieron

Fobia

Una de las primeras bandas internacionales del festival (1995), pero su regreso a Colombia ha sido escaso desde entonces.

Blonde Redhead

Pasaron por el festival como parte de la cuota alternativa internacional, pero no han tenido una presencia constante en el país desde su show.

Sergent Garcia

Una de las propuestas más diferentes que ha tenido el festival, pero su visita quedó como un momento puntual dentro de la historia del evento.

Banda de culto del rock alternativo que pasó por el festival pero nunca consolidó una relación constante con el público colombiano en vivo.

Ky-Mani Marley

Aunque su nombre pesa por su legado familiar, su paso por el festival no se repitió en los años siguientes.

Más noticias: Rock Al Parque tendría grandes cambios en su edición 2026: esta sería la nueva fecha del festival

Atari Teenage Riot

Una de las propuestas más intensas del cartel internacional, pero su presencia en Colombia fue prácticamente única.

¿Por qué no vuelven?

Hay varias razones detrás de esto:

• Cambios en la escena musical

• Costos de gira

• Falta de demanda en el país

• Enfoque del festival en nuevas propuestas

Recordemos que Rock al Parque busca diversidad y rotación de artistas, no repetir carteles constantemente.

Con más de 50 bandas por edición y cientos de artistas a lo largo de su historia, es normal que muchos nombres queden como presentaciones irrepetibles.