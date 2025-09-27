Se acerca el SOFA 2025: Cuándo es, precios de las boletas, invitados y más

Se viene una temporada cargada de anime, tecnología, juegos y mucha diversión, por lo que faltan pocos días para el SOFA 2025. Este será un espacio en donde las personas podrán disfrutar de una experiencia diferente en Corferias, con varios eventos y artistas nacionales e internacionales como invitados.

En esta oportunidad, el SOFA 2025 se va a realizar del 9 al 13 de octubre de 2025, en uno de los espacios más grandes e importantes de la capital. Además, para este año todo va a girar en torno al dragón, un animal que en la cultura oriental representa la unión y la creatividad en un espacio donde todos son bienvenidos.

Leer más: ¿Sin planes para este fin de semana? 5 animes más populares en Crunchyroll para hacer maratón: no se los puede perder

Precio de las entradas y todo lo que debes saber del SOFA 2025

Si eres un amante de los animes y de los cosplay, no te puedes quedar por fuera de este evento, que para el 2025 va a reunir más de 400 expositores y 4.500 gestores culturales en todos los pabellones de Corferias. Allí no solo va a haber un espacio para las exposiciones comerciales de diferentes productos amados por todos, sino que también hay un lugar para quienes quieren aprender más de la cultura anime, la fantasía, la música y todo lo relacionado con el mundo Geek.

Por lo que desde el jueves nueve de octubre y hasta el lunes 13, las personas van a poder disfrutar una experiencia diferente. Recuerda que hay varios invitados internacionales, por lo que es importante visitar el sitio web del SOFA 2025, para poder conocer cuáles son los horarios en los que se van a presentar o dar charlas en los diferentes auditorios del centro de eventos.

Seguir leyendo: ¿’Demon Slayer:Castillo Infinito’? Esta es la película de anime más taquillera en la historia

El precio de las entradas cambia según el día en el que vayas a asistir, por lo que debes tener presente esto antes de hacer tu compra, la cual se puede hacer en la página web del evento o directamente en las taquillas de Corferias. Sin embargo, ten presente que el aforo es limitado, por lo que hay ocasiones en las que se dejarán de vender entradas, si el sitio ya se encuentra totalmente lleno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Asia al Cuadrado (@aa2.academy)

En el caso del jueves y viernes, las entradas tendrán un costo de $25.000, mientras que el sábado, domingo y lunes de $31.000. Pero si quieres ahorrar algo de dinero, hay diferentes opciones de paquetes que podrás comprar para ir con toda la familia o asistir todos los días del evento, sin problema.

Entre los invitados que harán parte del SOFA 2025 estarán Cristina Hernández, Alicia Vélez, Mario Mendoza, Chizuko Amano, entre otros que se van a anunciar en los próximos días.