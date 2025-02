Nothing But Thieves: ¿cómo se convirtieron en una de las bandas de indi más importes actualmente?

Nothing But Thieves se ha convertido en una de las bandas más importantes del rock actual. Ya estuvieron en Colombia en el Estéreo Picnic de 2024 y por eso en Radioacktiva le dedicamos un episodio de nuestra Sobredosis.

Más sobredosis: ‘Dookie’ de Green Day, el álbum punk mejor vendido de la historia; «el himno de una generación»

Es importante decir que el trabajo de Conor Mason ha sido maravilloso, primero por la importancia de mantener su alineación consolidada y motivada; segundo por la evolución del sonido que ha tenido durante el último tiempo y tercero por la seriedad que le han puesto al proyecto como lo es Nothing But Thieves posicionándolos en un estándar muy alto en todo el universo de lo que es actualmente el rock alternativo.

¿Cómo inicia la banda?

Tenemos que ir un pueblo llamado Southend-On-Sea, donde Conor Mason junto a su compañero de escuela Dominic Clark convocaron a las personas que hoy en día siguen conformando a la banda, Joe Landgridge-Brown, guitarra, Philip Blake, bajo y en la batería James Price.

Comenzaron a tocar en los bares del barrio y después en toda la ciudad e iniciaron la composición de sus primeras canciones. Fueron a Estados Unidos para ir puliendo de a poco el sonido que tendría la banda a lo largo de su trayectoria y volvieron a su país de origen para lanzar su primer EP llamado ‘If You Dont Believe, It Can´t Heart You’ en 2013.

Allí aparecen sus primeras canciones como ‘Graveyard Whistling’, ‘Emergency’ y también ‘Itch’ que fue la canción que comenzó a sonar en la BBC Radio 1, llegando a alcanzar algunos galardones como el Hottest Record. Además, Gerad Way, recién separado de My Chemical Romance y Arcade Fire, lo llevó como invitados de apertura en sus conciertos.

En 2014 apareció una discográfica llamada RCA Records, actualmente de Sony Music, y sumó a Nothing But Thieves en sus filas para relanzar su EP ‘Graveyard Whistling’. Después, llegaron a ser los invitados de los Twenty One Pilots y Muse en el Estadio Olímpico de Roma en 2015.

Con el apoyo de RCA se reunieron con Julian Emery, quien fue productor de discos como el ´Star Girl’ de McFly, el ‘Get Your Heart On’ de Simple Plan, el ‘Rise’ de Skillet. Publicaron su álbum debut de nombre homónimo y tiene algunos de los siguiente éxitos: ‘Wake Up Call’, ‘If I Get High’ y con el que muchos conocimos a la banda, ‘Trip Switch’.

Más adelante temas como ‘Neon Brother’ en la época del COVID-19 se disparó en reproducciones por la versión que hicieron desde la casa.

El éxito de este álbum comenzó a darse a cuando aparecieron en los listados más importantes del Reino Unido apareciendo como número 7, número 3 en iTunes y siendo número 1 en compra de vinilos.

El 8 de septiembre del 2017, publican ‘Broken Machine’, que tuvo una reacción muy positiva por el sonido de la banda e incluso significó meterse de a poco en las líneas intermedias de los carteles de los grandes festivales. Temas como ‘Particles’, ‘Sorry’ y la canción más exitosa de la banda ‘Amsterdam’, tuvieron un impacto en reproducciones para la banda en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos

El ‘Moral Panic’ fue bastante curioso por la fecha de promoción, justamente el 2020. El ejemplo perfecto, es la canción ‘Is Everybody Going Crazy?’, que en vez de acoplarse a su verdadero significado, fue banda sonora de cuando todo el mundo comenzó a arrasar con el papel higiénico en los mercados.

El ‘Dead Club City’ lo produjo Dominic Clark en compañía de Jonathan Gilmore. Este disco significó el sonido de Nothing But Thieves ya reconocido y caracterizado por todo el mundo. Primero, fue con el que vinieron a Colombia y nos dieron un show inolvidable en el Festival Estéreo Picnic del 2024.

Actualmente han aparecido en colaboraciones como ‘Something On My Mind’ de Purple Disco Machine junto a Duke Dumont, pero queremos más música de ellos por que nos hacen alegrar la vida. Si quieren tener más contenido de Nothing But Thieves pueden ver las entrevistas que tenemos con ellos en nuestro canal de YouTube: Radioacktiva Colombia.