Las presentaciones que un rockero no puede perderse el primer día del Estéreo Picnic

El Festival Estéreo Picnic 2025 es uno de los eventos musicales más esperados del año en Colombia, se llevará a cabo del 27 al 30 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá con la participación de más de 70 artistas nacionales e internacionales.

Es por eso que nos tomamos el atrevimiento de preparar la bitácora del primer día, el jueves 27 de marzo con los horarios y tarimas para que se programe, organice la ruta y el plan a seguir.

A las 5 de la tarde, el escenario Johnnie Walker recibe a una de las bandas revelación de nuestro país. ‘Armenia’, excelente agrupación para comenzar a rockear y disfrutar de un jueves inolvidable con mucho rock n’ roll en toda su extensión. Inmediatamente termine Armenia, debe ir corriendo al escenario ADIDAS, donde se presentará uno de los artistas mas esperados de este FEP, Teddy Swims.

Es un cantante estadounidense que mezcla géneros como rock, soul y R&B. Es conocido por sus interpretaciones de ‘Lose Control’ y ‘Bed on Fire’, quien con su glamorosa mezcla y fusión de géneros nos dejará atónito. Su presentación será de 5:45pm a 6:45pm.

A las 6:45 p.m. toca elegir a cara y sello o ya usted deja que su gusto musical decida, porque estarán en simultanea ‘Benson Boone‘ cantante y compositor norteamericano. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran ‘In the Stars’, lanzada en 2022, que alcanzó el puesto 82 en el Billboard Hot 100 y recibió múltiples certificaciones internacionales, y ‘Beautiful Things’ de 2024, que logró posicionarse en los primeros lugares de las listas en varios países.

En el Escenario Johnnie Walker estará ‘Arde Bogotá’, banda española originaria de Cartagena, Murcia, formada en 2017. Sus miembros son Antonio García (voz y guitarra), Dani Sánchez (guitarra), Pepe Esteban (bajo) y José Ángel Mercader (batería). El grupo se caracteriza por fusionar influencias de bandas como Foo Fighters y Arctic Monkeys, aportando una perspectiva fresca al panorama del rock, en el escenario (Presente).

A las 7:45 ‘Foster the people’, banda estadounidense de indie pop y rock alternativo, conocida por su sencillo ‘«‘Pumped Up Kicks‘. Otras canciones populares incluyen ‘Helena Beat‘ y ‘Houdini’, se toma el escenario ADIDAS por mas de hora y media para deleitarnos con su esperado show.

A las 9:45 de la noche se monta al escenario ADIDAS la reina de la noche Alanis Morrissette, reconocida cantautora canadiense-estadounidense, famosa por su álbum ‘Jagged Little Pill‘. Entre sus éxitos destacan ‘Ironic», ‘You Oughta Know‘ y ‘Hand in My Pocket‘

El Festival Estéreo picnic sigue haciendo historia, trayendo leyendas vivas de la música para que podamos disfrutar de ellos no solo en nuestro país y sino en un mundo distinto.