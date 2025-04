La lengua de la serpiente: editorial Juan Kiss

David Coverdale comenzó a hacer rugir su voz públicamente en varias bandas a finales de los años 60′ s, pero su vida cambiaría cuando se enteró de que Ian Gillan se iba de Deep Purple, y decidió postularse y asistir a la audición. Recuerden el mundo es de los que arriesgan, de los que no dejan pasar las oportunidades, así fracasen algunas veces, siempre se lanzan en picada cada que ven una oportunidad más.

Coverdale llegó a Deep Purple en 1973, al álbum ‘Burn’, que fue el siguiente del decepcionante ‘Who Do We Think We Are’, Burn tuvo una inyección de creatividad que de cuando en vez necesitan las bandas, y no solo las bandas, nuestras vidas también, cuando llega alguien a aportar positivamente y a potenciar nuestros talentos, o a reactivarlos tal vez, porque a veces estamos como adormilados.

Pero no fue solo Coverdale quien llegó a aportar, también entró a las filas de Purple, Glenn Hughes, bajista y también un muy buen cantante, estos dos nuevos integrantes le dieron nueva vida a Deep Purple.

David Coverdale estuvo en tres discos, ‘Burn’, ‘Stormbringer’ y ‘Come Taste The Band’.

Durante 1976 y 1977, Coverdale publicó dos discos en solitario: ‘David Coverdale… Whitesnake’ y ‘Northwinds’. Hasta que en febrero de 1978, ‘Whitesnake’ nació oficialmente con el guitarrista Micky Moody, que trabajó con Coverdale en sus dos aventuras como solista. El resto de la banda era, el guitarrista Bernie Marsden, el bajista Neil Murray, el baterista David Dowle y en los teclados Brian Johnston. En abril de ese mismo año, saldría su primer álbum ‘Snakebite’ con el nombre de David Coverdale’s Whitesnake. El primer álbum propiamente dicho de ‘Whitesnake’ saldría el mismo año, bajo el nombre de ‘Trouble’. Con un nuevo super teclista, directamente de Deep Purple, Jon Lord. Entre los temas del álbum, saldrían clásicos como ‘Take me with you’, ‘Trouble’ y ‘Lie down’.

Vendrían más discos y giras, pero no fue sino hasta 1982 que llegaría el reconocimiento y un asomo de los que estaba por venir para David Coverdale, con el disco ‘Saints & Sinners’, con el que consiguieron uno de sus más grandes éxitos: ‘Here I go again’.

Pasarían por esta nueva banda, o más bien, esta renovada banda, dos máquinas, Cozy Powell en la batería, y John Sykes en la guitarra.

Para finales de 1986, la banda contaba con John Sykes en la guitarra, Aynsley Dunbar en la batería, Neil Murray en el bajo, además de Don Airey en los teclados, estos músicos grabarían en 1987 ‘Whitesnake’.

Ese es el álbum en el que vamos a concentrarnos, que está de aniversario, además, Coverdale, con ese supergrupo que se armó, grabó un discazo, con un reencauche, además, tuvo la muy buena idea de volver a grabar y modernizar un viejo éxito de Whitesnake, Here I go again.

Todas, o más bien, casi todas las guitarras de ese álbum son de un virtuoso, John Sykes, con algunas colaboraciones de un gigante holandés llamado Adrian Vandenberg, quien también tuvo su propia banda, Vandenberg, con quienes alcanzo a tener un sencillo en la radio, Burning heart.

La producción estuvo a cargo de un genio llamado Keith Olsen, quien tiene o tuvo, murió en el 2020, una hoja de vida impresionante, a continuación les comparto una lista de las personas con las que trabajó Olsen: Grateful Dead,Saga, Eddie Money, Emerson, Lake & Palmer, Rick Springfield, REO Speedwagon, Pat Benatar, Heart, Starship, Santana, Kim Carnes, Jethro Tull, The Babys, Ozzy Osbourne, Scorpions, 38 Special, Europe, Bad Company, Sammy Hagar, Russ Ballard, Whitesnake, Foreigner, Journey, Loverboy y Lou Gramm. También trabajó en bandas sonoras de películas como Footloose, Flashdance, Vision Quest, Tron y Top Gun.

Varios problemas internos, entre integrantes, problemas de salud y demás, privaron al mundo de ver de gira esta super banda, pero Coverdale, siempre visionario, se armó otra super banda para las giras y la grabación de los videos para MTV, con la muy bella Tawny Kitaen como protagonista, atención pues: En la batería Tommy Aldrige (ex baterista de Ozzy), en el bajo Rudy Sarzo (ex bajista de Quiet Riot y Ozzy), guitarra Adrian Vandenberg, el gigante holandés que ya mencionamos, y en la otra guitarra, Vivian Campbell (ex Dio), bandota.

Este disco tiene grandes canciones, a continuación, algunas de mis recomendadas:

‘Crying in the Rain’

‘Still of the Night’

‘Give Me All Your Love’

Debo aclarar porque los dos más grandes éxitos de este álbum no están en ese listado, ‘Here I go again’ y ‘Is this love’, fácil, no son de mis favoritas, son buenas canciones, pero ese álbum tiene mejores.

El disco ‘Whitesnake 87′ suena potente, poderoso, actual (sonido 80´s), para competir con todas las bandas de esa época, contagioso, además de que la decisión de adoptar el look que era ley en esa década de los 80´s, fue ganadora. Sumado esto a las pintas de algunos de sus integrantes, que atrajeron a los conciertos mucho público femenino, lo hicieron absolutamente ganador, y los números lo confirman, vendió más de ocho millones de copias en Estados Unidos, y a nivel mundial, más de 20 millones de copias.

En 1989, Whitesnake publicaría ‘Slip of the Tongue’, discazo también, es más, me gusta más que el del 87, en el que Steve Vai (ex-Alcatrazz y David Lee Roth) reemplaza a Campbell, quien luego reemplazaría a Steve Clark en Def Leppard.

Al finalizar la gira de 1990, Whitesnake, al menos esa formación, llegaría a su fin.

Rock n roll forever!!!

