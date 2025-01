La historia detrás de ‘Freedom’ de Rage Against The Machine: la banda por fin fue escuchada

‘Freedom’ fue el cuarto sencillo del álbum debut de Rage Against The Machine. El video de la canción tiene una historia particular y de denuncia, justamente pedía la libertad de Leonard Peltier.

¿Quién es Leonard Peltier y qué pasó con él?

Leonard Peltier fue un activista indígena condenado a cadena perpetua por el asesinato de dos agentes del FBI en un enfrentamiento en la reserva indígena de Pine Ridge en 1975.



Peltier siempre sostuvo ser inocente y en investigaciones posteriores se habló sobre la supuesta falsificación de documentos e incluso en el video de RATM dice lo siguiente: “los testigos indígenas de la Fiscalía dijeron ser coaccionados por el FBI” (Minuto 2:54 del video).



50 Años después, uno de los últimos actos del presidente norteamericano Joe Biden, fue conmutar la cadena perpetua de Peltier, a quien se le había negado la libertad condicional en el 2024 y no podría volver a solicitarla hasta el 2026. Leonard ahora con 80 años podrá cumplir el resto de su condena en su hogar.

La reacción de RATM a la libertad de Peltier

Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine se manifestó y publicó en su cuenta de IG lo siguiente:





«Leonard Peltier va a casa!! Por casi cinco décadas organizaciones de derechos humanos, activistas nativo americanos ciudadanos del común y bandas como RATM han hecho lobbie por la liberación del prisionero político Leonard Peltier. Leonard se ha convertido en un amigo a través de los años y me alegra que a sus 80 años y con problemas de salud pueda vivir sus años restantes con su familia y amigos», expresó el guitarrista.

Igualmente Brad Wilk, baterista de la agrupación se pronunció en sus redes sociales y dijo:





«Tras casi 50 caños de injusto encarcelamiento, se le ha otorgado clemencia a Leonard Peltier! Desde ese primer video de RATM que cuenta su historia y el incidente en Oglala, hasta marchas en las calles de N.Y. al final del periodo de los Clinton y más, hemos estado esperando la llegada de éste día de clemencia y Justicia para Peltier», afirmó Brad.

Así mismo, la banda en sus redes sociales posteo el video de el video de ‘Freedom’, acompañado de la frase “anger is a gift” (La ira es un regalo) y por último «Leonard Peltier to be Freed» (Leonard Peltier será liberado.

Por: Julio César Escovar