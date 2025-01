¿La ha escuchado? Esta sería la primera canción de punk rock de la historia

Aunque saber cuál es el origen exacto del punk rock no es tarea fácil, hay ciertas canciones que dan una idea de los inicios de este subgénero del rock. En este caso, algunas pistas apuntan a la década de 1960, cuando surgieron temas que desafiaron las normas musicales de aquella época.

Las primeras pistas que se tienen sobre el inicio del punk rock se encuentran en marzo de 1969, cuando la banda MC5 lanzó su sencillo debut, “Kick Out the Jams”. Este tema, cargado de energía y con una actitud irreverente, marcó un punto de inflexión en la música de la época. Al mismo tiempo, The Stooges también comenzaban a generar ruido en Detroit con su estilo crudo y directo.

Sin embargo, otra posibilidad es remontarse más atrás, al año 1964, cuando The Kinks publicaron su clásico “You Really Got Me”, una canción que podría considerarse como una precursora del punk rock. Ese mismo año, Them lanzó “Gloria”, otro tema que comparte características propias de este género.

¿Cuál fue la primera canción de punk rock?

Según el sitio web británico ‘Far Out Magazine’, la primera canción propiamente de punk rock fue “Blitzkrieg Bop”, de los Ramones. Lanzada en febrero de 1976, este himno abre el álbum debut de la banda neoyorquina y encapsula perfectamente la esencia del punk rock: un ritmo rápido, guitarras distorsionadas y letras sencillas, pero poderosas.

La canción fue escrita principalmente por el baterista Tommy Ramone, mientras que el bajista Dee Dee Ramone aportó el título original, “Animal Hop”, antes de cambiarlo a “Blitzkrieg Bop”., proviene de una táctica alemana de la Segunda Guerra Mundial.

Curiosamente, la historia personal de los miembros de la banda agrega más significado a la canción. Tommy Ramone, cuyo nombre real era Tamás Erdélyi, era hijo de sobrevivientes del Holocausto, mientras que Dee Dee Ramone pasó gran parte de su infancia en Berlín antes de mudarse a Nueva York.

Estas experiencias, junto con su talento musical, ayudaron a moldear el sonido y la actitud de los Ramones, convirtiéndolos en verdaderos pioneros del punk rock.