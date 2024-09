Esta fue la primera canción en usar el término ‘heavy metal’ ¿Cuál es su origen?

El heavy metal, que surgió a finales de los años 60 y principios de los 70’, es actualmente uno de los géneros más influyentes de la escena musical. Los orígenes del metal, como también es conocido, provienen del hard rock, blues rock y el rock psicodélico.

Desde sus inicios, el heavy metal se ha caracterizado por incluir en sus composiciones guitarras fuertes y distorsionadas, ritmos enfáticos, sonidos de bajo y baterías más densos de lo habitual, además de las voces que son generalmente agudas y guturales.

Entre los precursores del género se encuentran bandas como Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath. A lo largo de la historia, el heavy metal ha evolucionado dando lugar a numerosos subgéneros, como el thrash metal, el death metal y el black metal.

Aunque los orígenes del género son claros, no sucede lo mismo con el término ‘heavy metal’, pues, a ciencia cierta, no se conoce cómo nació el nombre de esta categoría musical. Sin embargo, sí se sabe cuál fue la primera canción que usó dicho término en sus letras.

Primera canción que usó el término ‘heavy metal’

A la hora de buscar cuál es el origen exacto del término ‘heavy metal’, no existe una respuesta absoluta. Sin embargo, sí hay una canción de rock que usó por primera vez el nombre del género en un contexto musical.

Según el portal ‘Indie Hoy’, la primera canción que usó el término ‘heavy metal’ en su letra fue ‘Born to Be Wild’, de Steppenwolf, lanzada en 1967.

“I like smoke and lightning/ Heavy metal thunder/ Racing in the wind/ And the feeling that I’m under”, es la parte de la letra de ‘Born to Be Wild’ que nombra al género.

Aunque esta fue la primera vez que se usó el término ‘heavy metal’ en una canción, lo cierto es que el término también tiene sus orígenes en el mundo literario. El escritor William Burroughs fue el primero en acuñar dicho término en su novela ‘The Soft Machine’ al utilizar la frase ‘the heavy metal kid’ para describir a uno de sus personajes.