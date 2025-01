La canción de Guns N’ Roses que Axl Rose se arrepiente de haber escrito; fue una trampa

Guns N’ Roses y Axl Rose son dos de los nombres más deslumbrantes en la historia del rock. Esta banda junto a su vocalista logró dominar en varias veces la escena del rock, gracias a su energía y su estilo inigualable.

Particularmente, esta banda tuvo su pico de fama entre 1987 y 1991, cuando estremecieron al rock con sus lanzamientos, y sus giras a nivel mundial.

Sin embargo, esto también trajo consigo varias polémicas que hacían que la banda fuera catalogada como la más peligrosa del género.

Justamente, una de las polémicas de la época fue generada por una canción que Axl se arrepiente de haber escrito, en especial por las repercusiones que generó posteriormente.

La canción de Guns N’ Roses que Axl Rose se arrepiente de haber escrito

En particular hay 2 canciones que trajeron grandes problemas para Guns N’ Roses, una de ellas fue ‘One In a Million’, por la cual Axl Rose tuvo que aclarar algunos detalles.

Y la segunda fue ‘Get In The Ring’, una canción que dirige varios ataques puntuales por parte de la banda.

Respecto a ‘One In a Million’, el propio Slash asegura que no se arrepienten de esta canción, sino de las consecuencias que hubo por su lanzamiento, ya que no se entendió del todo bien el mensaje.

Sin embargo, en el caso de ‘Get In The Ring’, fue el propio Axl quien aseguró que sus compañeros de banda le tendieron una trampa.

Particularmente, ‘Get In The Ring’ es una canción que estuvo presente en el ‘Use Your Illusion II’, y se trató de una respuesta a muchas de las críticas que recibía la banda.

No obstante, la parte de la canción que generó mayor controversia fue el segundo verso, donde Axl Rose se dirigió a varias personas y medios en concreto, con nombre y apellido.

Allí Rose se desquitaba de varios de ellos, aunque este lanzamiento claramente no disminuyó los ataques a la banda, que se vio afectada en especial por algunas relaciones entre disqueras y medios.

Axl aseguró que este verso surgió a partir de un vacío en la canción, en el cual sus compañeros le recomendaron lanzar algunos ataques a los medios.

El vocalista accedió, y según le explicó a That Metal Show tiempo después, ninguno de sus compañeros dio la cara frente a la controversia generada en la canción, por lo que sintió que fue una trampa.