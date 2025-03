Trucazo para saber si alguien lo bloqueó en WhatsApp; no necesita escribirle al contacto

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería y llamadas más usadas actualmente y cuenta con múltiples servicios que mejoran la experiencia del usuario, una de esas es la opción de bloquear o silenciar usuarios. Si usted tiene sospechas y quiere saber si lo bloquearon, aquí le contamos los pasos que debe seguir.

¿Cuál es la diferencia entre bloquear, archivar y silenciar en WhatsApp?

En WhatsApp, archivar, silenciar y bloquear son funciones que permiten gestionar las interacciones con los contactos y no todos cumplen la misma función.

Archivar

Archivar permite ocultar chats de la pantalla principal sin borrarlos. Los mensajes de chats archivados no se pierden y se pueden recuperar al buscar el chat o recibir un nuevo mensaje en ese chat.

Esto quiere decir que la persona que archiva no puede ver el chat cuando ingresa a la pantalla principal de la aplicación a no ser que busque la carpeta de conversaciones archivadas. Además, no recibe la notificación de mensajes nuevos.

Silenciar

Silenciar se usa para desactivar las notificaciones de un chat específico o grupo por un periodo de tiempo seleccionado (8 horas, una semana o siempre). Los mensajes seguirán llegando, pero no se notificarán de ninguna forma.

Bloquear

Bloquear es una medida más drástica porque impide a un contacto enviar mensajes,hacer llamadas y ver las actualizaciones de estado al usuario que ha efectuado el bloqueo. El contacto bloqueado no recibe notificación de esta acción, pero puede notarlo por la imposibilidad para ver la información o enviar mensajes.

¿Cómo saber cuando me silenciaron o archivaron en WhatsApp?

Si quiere saber si alguien lo ha bloqueado en WhatsApp existe un método rápido y efectivo para confirmarlo. Solo tiene que abrir la app, tocar el menú de tres puntos en la parte superior derecha y seleccionar «Crear grupo».

A continuación, intente agregar a la persona que sospecha que lo ha bloqueado. Si al probar agregarla al grupo no aparece como opción y solo ve un miembro, significa que esa persona lo ha bloqueado. Este truco no notificará a la otra persona que usted intentó agregarla, por lo que puede hacerlo sin problemas.

Otros Indicios de que puede estar bloqueado pueden ser:

La foto de perfil: Si la foto de perfil del contacto desaparece o no se actualiza, es posible que usted esté bloqueado. Pero es importante recordar que los usuarios pueden eliminar su foto de perfil voluntariamente.

Ticks de los mensajes: Al enviar un mensaje a alguien que lo ha bloqueado, el mensaje mostrará solo un tick (indicando que el mensaje ha sido enviado) pero nunca mostrará el segundo tick (que indica que el mensaje ha sido entregado).

Llamadas de WhatsApp: Si intenta hacer una llamada a través de WhatsApp y nunca se conecta o siempre falla, podría ser indicativo de que ha sido bloqueado.



Aun así, cada uno de estos indicios puede deberse también a otras razones, como problemas de conexión a Internet o cambios voluntarios en la configuración de privacidad del usuario. WhatsApp procura proteger la privacidad de sus usuarios, por lo que no notifica ni confirma directamente si otro usuario lo ha bloqueado.