Josh Klinghoffer: “No me gustan los dos discos que grabé con Red Hot Chili Peppers”

El exguitarrista de Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer, habló sobre su salida de la banda y el regreso de John Frusciante con Rolling Stone.

El músico, que entró a RHCP en el 2009, tuvo una extensa conversación con el medio especializado en música, en la que habló sobre sus años con la banda estadounidense.

Klinghoffer habló sobre los dos discos que grabó con la banda: ‘I’m With You’ de 2011 y ‘The Getaway’ de 2016, asegurando que no lo hicieron muy feliz por su proceso de grabación:

“No soy particularmente un entusiasta respecto a esos dos discos. Me gustaron las canciones y creo que escribimos algunas realmente geniales en conjunto, pero me duele mucho. Rick Rubin fue el productor en ‘I’m With You’. Y la razón por la que no quería trabajar con él la segunda vez (la banda estaba en conversaciones para que Rubin produjera el nuevo álbum) fue porque yo sentí que esos cuatro tenían una relación y yo era el extraño ahí. Y ahí estaba, tratando de unirme y es difícil tener una voz que supuestamente sea igual cuando tienes una relación de más de 25 años y yo soy este nuevo chico que dice ‘no, no creo que eso debería cambiarse, mejor veámoslo una vez más. Nadie más en la banda me iba a escuchar como sí a un amigo a quien conocen y con quien trabajan y colaboran con éxito hace años. Y no es que sea algo malo. Tiene mucho sentido. Pero estaba tratando de ser un artista en ese entorno con la mano que me dieron; tengo más canciones escritas y un montón de ideas que nadie escuchará jamás”.