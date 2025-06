Angus Young y otros cantantes que han sido atacados por fanáticos: estos son los videos

Ir a un concierto suele ser una de las mejores experiencias para los fanáticos de la música. Cantar con miles de personas, ver de cerca a un artista admirado y vivir el momento genera entusiasmo, euforia y mucha energía. Sin embargo, en algunos casos, esa emoción se descontrola y algunos fanáticos terminan actuando de forma peligrosa.

Aunque la mayoría de los fans muestran cariño y respeto hacia los músicos, dado que son sus ídolos, hay situaciones en las que el fanatismo se convierte en algo violento. Algunos incluso han llegado a atacar a los artistas en el escenario.

Le puede interesar: Este es el mejor guitarrista de todos los tiempos para Angus Young: “Mejor que el resto”

En algunos casos más extremos, estas situaciones terminaron en tragedias. Uno de los ejemplos más conocidos es el del ex Beatle John Lennon, quien fue asesinado en 1980 por Mark David Chapman, un hombre que aseguraba ser fanático del grupo.

A continuación, repasamos algunos episodios donde reconocidos artistas fueron atacados durante sus presentaciones por personas que, paradójicamente, se declaraban fanáticos.

Artistas que fueron agredidos por fanáticos

Angus Young – AC/DC

Durante un show en Phoenix (Arizona) en el año 2000, el guitarrista de AC/DC recibió un vaso de cerveza arrojado desde el público. Primero, señaló al responsable para que la seguridad lo sacara. Pero cuando le tiraron otra bebida, bajó del escenario molesto. En lugar de golpear al agresor, lo enfrentó verbalmente mientras lo tomaba de la nariz.

Josh Homme – Queens of the Stone Age

En 2008, mientras tocaba en un festival en Noruega, el cantante fue golpeado en la cabeza con una botella lanzada por un adolescente. Mientras sacaban al joven de la multitud, Homme expresó su enojo con palabras duras y dejó en claro que no toleraría más agresiones.

Mire también: Esta es la mejor banda en la historia del rock, según Dave Grohl: no es Nirvana ni Queen

Oasis

Durante un concierto en Canadá, un hombre subió corriendo al escenario y empujó a Noel Gallagher, quien cayó al suelo. Su hermano Liam intentó defenderlo, pero no logró alcanzarlo antes de que la seguridad actuara.

Robbie Williams

En 2001, durante un recital en Alemania, un fan subió al escenario y empujó a Robbie Williams, haciéndolo caer por el borde. El cantante no resultó herido, pero el momento quedó registrado y generó preocupación entre los asistentes.