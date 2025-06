¿Fall Out Boy podría venir a Colombia? Confirman nueva fecha en Brasil y los fans se ilusionan

Fall Out Boy, la banda Norteamérica liderada por Patrick Stump, causó revuelo en las redes sociales con la adición de una fecha en Brasil, que hace ilusionar a todos sus fanáticos en Colombia. Le contamos cuáles son las probabilidades de que hagan un concierto en nuestro país.

La banda ya tenía dos fechas confirmadas en Curitiba y Sao Paulo en el festival ‘I Wanna Be Tour’ el 23 y 30 de agosto respectivamente. Allí se presentarán junto a bandas como Good Charlotte, Yellowcard, Fresno, The Maine, Story Of The Year, The Veronicas, Dead Fish y muchas agrupaciones más.

Además, confirmaron otra presentación en el país carioca y será el 27 de agosto en Rio de Janeiro, en esta ocasión en compañía de Yellowcard y Story Of The Year.

El evento se realizará en el recinto Farmasi Arena, que muchos lo recuerdan por ser usado en los Juegos Olímpicos 2016 para las competiciones de gimnasia y en los Juegos Panamericanos 2016 en la competición de baloncesto en silla de ruedas.

¿Cuánto cuestan las boletas?

Las boletas se encuentran disponibles desde los 198 y 795 reales, que equivalen aproximadamente entre los 145.000 y los 582.000 pesos colombianos. Los puede conseguir en la página eventim.com.br.

Fall Out Boy se presentará en Sudamérica con su más reciente disco ‘So Much (For) Stardust’, pero no deja de lado algunos de sus éxitos. Pasan por canciones como ‘Sugar, We’re Goin Down’, ‘Dance, Dance’, ‘Thnks Fr Th Mmrs’ entre otras.

Con la confirmación de este se aumentan las expectativas de que estas bandas puedan venir a Colombia y toda la información la pueden consultar en nuestra página web www.radioacktiva.com.