Green Day, Fall Out Boy y Weezer confirmados en el festival Oceans Calling 2025: ¿Cuándo y dónde será?

El Oceans Calling es uno de los festivales más reconocidos del segundo semestre en los Estados Unidos. Para este 2025 confirma un cartel de lujo para que los fanáticos disfruten de lo mejor de la música y acá les contamos los detalles.

Comenzando por el lugar, será en Ocean City, Maryland. Se trata de una pequeña isla turística acondicionada con hoteles para que los asistentes se puedan quedar y disfrutar de tres días llenos de música, que serán del 26 al 28 de septiembre.

El primer día tendrá a una de las bandas más esperadas en Latinoamérica que es Green Day, estarán junto a Lenny Kravitz, The Black Crowes, Cake, Live, The Fray, Spin Doctors y Fountains of Wayne, entre las más reconocidas.

En el segundo día estará Vampire Weekend, Good Charlotte, Modest Mouse, Collective Soul y Franz Ferdinand. El tercer día hay grandes sorpresas con bandas que dejaron su marca en la década de los 90’s. Comenzando por 4 Non Blondes, Blind Melon, Train, el regreso de Weezer a los escenarios y el headliner es Fall Out Boy.