Este sería el peor álbum en la historia de Slipknot, según su lider Corey Taylor

Slipknot posee una trayectoria extensa y éxitosa a puro ‘headbanging’. La agrupación ha sido capaz de destacar gracias a su energía y ritmos inconfundibles en sus canciones lanzadas a nivel mundial.

A partir de sus inicios a principios de los ’90’s, Slipknot ha sido capaz de lanzar una buena cantidad de producciones de estudio, ya sean canciones o álbumes.

Claramente varias de estas han sido ampliamente éxitosas, por lo que organizar algunas de ellas por su éxito en una situación sumamente compleja.

Sin embargo, Corey Taylor se atrevió a hacer esto hace varios años, y por ello, les recordamos lo que dijo el lider de la agrupación.

El peor álbum de Slipknot según Corey Taylor

Hace más de 7 años, Corey Taylor realizó un pequeño repaso por la trayectoria de Slipknot en una charla con Vice. Allí el artista habló sobre el éxito de la agrupación, pero, también mencionó su disco menos favorito.

Cabe destacar que los dichos de Taylor fueron de 2015, tiempo antes de que Slipknot lanzara sus últimos dos álbumes, ‘We Are Not Your Kind’ y ‘The End, So Far’.

Aun así,

De acuerdo con Taylor, el disco menos favorito de Slipknot en su criterio es ‘All Hope Is Gone’, un disco que fue lanzado en 2008.

Estas declaraciones claramente trajeron gran polémica, especialmente por parte de quienes lo aprecian por grandes canciones como ‘Snuff‘ o ‘Psychosocial».

Taylor explicó en su momento que esto no se debía a la calidad de sus canciones, sino al hecho de que en si no lo siente como un disco, sino una acumulación de canciones sueltas.

El artista aseguró que tiene canciones bastante fuertes, y que eso lo hace ligeramente destacado, pero, no cumple con la aprobación de Corey Taylor.

Este disco en concreto cuenta con un setlist de 12 canciones, las cuales estuvieron distribuidas de la siguiente manera:

‘.execute’

‘Gematria’

‘Sulfur’

‘Psychosocial’

‘Dead Memories’

‘Vendetta’

‘Butcher’s Hook’

Gehenna

‘This Cold Black’

‘Wherein Lies Continue’

‘Snuff’

‘All Hope Is Gone’

En cuanto a la crítica, la gran mayoría lo evaluó de manera positiva, aunque ninguno se atrevió a definirlo como un éxito rotundo. Aun así, para los fans de Slipknot, este es un disco bastante recordado.