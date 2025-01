Este es el mejor disco en la historia de Metallica, según la IA; no es el ‘Black Album’

Metallica es una de las bandas más reconocidas en la historia del metal y de la música en general. Esta agrupación ha logrado brillar en varias partes del mundo, a partir de su energía y talento inigualable.

Los liderados por James Hetfield han sido capaces de acumular una gran cantidad de éxitos en un catálogo musical que es cada vez más grueso, y variado.

Sin embargo, en este caso, optaremos por destacar una de las joyas de su corona, como el mejor disco en la historia de Metallica.

¿Cuál es el mejor disco en la historia de Metallica?

Desde el inicio de su trayectoria musical, Metallica ha atravesado varios cambios. Algunos de ellos han sido en cuanto a sus miembros, sin embargo, la banda también ha modificado su estilo.

Los comienzos de Metallica estuvieron sumamente arraigados al thrash metal. Sin embargo, con el paso del tiempo, la banda ha explorado otros estilos, como el rock, a pesar de las criticas de sus fanáticos.

De manera particular, la agrupación inició por todo lo alto con el ‘Kill ‘Em All’ de 1983, y así fue en aumento su nivel con joyas como ‘Master of Puppets’, o ‘Ride The Lightning’.

En cuanto a sus canciones, destacar solo algunas sería injusto, y nombrar todas es imposible, pero, su catálogo cuenta con joyas como ‘The Four Horsemen’, ‘Nothing Else Matters’, o ‘Hit The Lights’.

Aun así, si optaremos por destacar un disco en concreto. Esto puede ser sumamente subjetivo, por lo que optamos por consultar a Gemini, la IA de Google sobre este tema.

Esta tecnología analizó varios elementos de la discografía, y escogió como el mejor de todos al ‘Master Of Puppets’ de 1986.

Este álbum sin dudas es historia de la música, e incluso algunos lo consideran el mejor en la historia del metal.

Su ‘tracklist’ es el siguiente:

Battery

Master of Puppets

The Thing That Should Not Be

Welcome Home (Sanitarium)

Disposable Heroes

Leper Messiah

Orion

Damage, Inc

Sin lugar a dudas, se trata de un disco destacado, además de ser uno de los que consagró a Metallica como una de las bandas lideres que es hoy en día.