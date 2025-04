Este es el álbum de Iron Maiden con la peor portada; dicen que es un “desastre”

Fundada en 1975 en Londres por el bajista Steve Harris, Iron Maiden ha sabido mantenerse vigente durante cinco décadas, llevando el estandarte del metal a todos los rincones del planeta. Con una energía imparable en el escenario, letras épicas y un sonido inconfundible, la banda británica ha dejado una huella imborrable en la industria musical.

A lo largo de su carrera, Iron Maiden ha lanzado una impresionante cantidad de álbumes que han logrado destacar dentro del vasto mundo del heavy metal. Discos como ‘The Number of the Beast’, ‘Powerslave’, ‘Seventh Son of a Seventh Son’ y ‘Brave New World’ no solo redefinieron el sonido del metal, sino que llevaron sus conceptos narrativos a niveles casi cinematográficos.

Las portadas de Iron Maiden han sido una parte esencial de su legado. En ellas, Eddie, su icónica mascota, ha tomado múltiples formas: desde un faraón egipcio hasta un cyborg del futuro. Estas obras gráficas, muchas creadas por el ilustrador Derek Riggs, se han convertido en piezas de culto.

¿Cuál es el álbum de Iron Maiden con la peor portada?

‘Dance of Death’, lanzado el 8 de septiembre de 2003, fue un disco potente, ambicioso y melódicamente complejo. Este fue el segundo álbum desde el regreso de Bruce Dickinson y Adrian Smith, y uno de los más sólidos de su etapa moderna. Sin embargo, pese a contar con canciones que han sido grande éxitos de la banda, su portada es una de las más criticadas debido a sus imágenes de mala calidad.

El diseño gráfico de Dance of Death ha sido considerado por muchos como el peor en la historia de la banda. Creada por el artista David Patchett, la imagen muestra a Eddie como una figura esquelética dirigiendo un misterioso y oscuro baile de máscaras.

Lo peor de la visual de esta portada son los personajes que tienen expresiones faciales extrañas, poses rígidas y efectos visuales mediocres sin ninguna intención clara.

Lo más curioso es que, según ha comentado el propio Patchett y ha sido corroborado por declaraciones de Steve Harris, la portada que se publicó no era la versión final. La banda, aparentemente, aprobó por error un borrador preliminar, y esa imagen terminó siendo la que llegó a las tiendas y a los coleccionistas.