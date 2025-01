‘Elton John’, ‘A Complete Unknown’ de Bob Dylan y más películas nominadas a los Premios Óscar 2025

Durante este 23 de enero se dieron a conocer los nominados a los Premios Oscar 2025, en un anuncio que, como es usual, generó gran controversia. Grandes películas y actores fueron mencionados y resaltados en su labor.

Como es usual, la música también estuvo presente en esta temática, e incluso algunas leyendas del rock fueron protagonistas en algunas categorías.

En el caso de este género, quienes brillaron fueron Elton John y Bob Dylan, y aquí les contaremos su mención en cada una de las categorías.

Elton John y Bob Dylan protagonistas en los Premios Oscar 2025

Durante el pasado 2024, hubo un gran artista del rock que fue homenajeado desde la industria del cine. Este se trató de, nada más y nada menos que, Bob Dylan, quien tuvo una película biográfica.

Esta contó con un éxito innegable, bajo el nombre de ‘A Complete Unknown’, protagonizada por Timothee Chalamet, quien personificó a esta leyenda, de gran manera, fruto de esto, es su nominación a mejor película.

Esta película también fue nominada a mejor actor principal, mejor director, mejor actriz y actor secundarios, mejor guión adaptado y mejor diseño de vestuario.

Por otro lado, el nombre de Elton John también brilla entre los nominados, gracias al documental ‘Elton John: Never Too Late’. En esta producción destacó la canción ‘Never Too Late’, nominada a mejor canción original.

Todos los nominados a los Premios Oscar 2025

Mejor película

Anora

The Brutalist

A complete Unknown

Conclave

Dune: Part two

Emilia Peréz

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Mejor Director

Brady Corbet (The Brutalist)

Sean Baker (Anora)

Caroline Fargeat (La Sustancia)

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

James Mangold (A Complete Unknown)

Mejor actriz protagónica

Demi Moore (La Sustancia)

Mikey Madison (Anora)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Fernanda Torres (I’m Still Here)

Cynthia Erivo (Wicked)

Mejor actor protagónico

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Ralph Fiennes (Conclave)

Colman Domingo (Sing Sing)

Sebastian Stan (The Apprentice)

Mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Ariana Grande (Wicked)

Isabella Rossellini (Cónclave)

Felicity Jones (The Brutalist)

Monica Barbaro (A Complete Unknown)

Mejor actor de reparto

Kieran Culkin (A Real Pain)

Yura Borisov (Anora)

Edward Norton (A Complete Unknown)

Guy Pearce (The Brutalist)

Jeremy Strong (The Apprentice)

Mejor guion original

Anora

The Brutalist

A Real Pain

La Sustancia

September 5

Mejor guion adaptado

Cónclave

Nickel Boys

Emilia Pérez

Sing Sing

A Complete Unknown

Mejor diseño de producción

Dune: Parte Dos

Wicked

Nosferatu

The Brutalist

Conclave

Mejor película internacional

The Girl With

The Needle

The Seed of The Sacred Fig

Flow

I’m Still Here

Mejor montaje

Emilia Pérez

Cónclave

Anora

The Brutalist

Emilia Perez

Wicked

Mejor fotografía

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Mejor película de animación

Flow

Robot Salvaje

IntensaMente 2

Memoir of a Snail

Wallace y Gromit: La Venganza se sirve con Plumas

Mejor diseño de vestuario

Wicked

Gladiator II

Nosferatu

CónclaveA

A complete unknown

Mejor maquillaje

La Sustancia

A Different Man

Nosferatu

Wicked

Emilia Pérez

Mejor sonido

A Complete Unknown

Dune: Parte Dos

Wicked

Emilia Pérez

The Wild Robot

Mejor película documental

No Other Land

Sugarcane

Soundtrack to a Coup d’Etat

Black Box Diaries

Porcelain War

Mejor banda sonora

The Brutalist – Daniel Blumberg

Wicked – John Powell y Stephen Schwartz

Cónclave – Volker Bertelmann

Robot Salvaje – Kris Bowers

Emilia Pérez – Clément Ducol y Camille

Mejor canción

‘El Mal’ (Emilia Pérez)

‘Mi Camino’ (Emilia Pérez)

‘The Journey’ (The Six Triple Eight)

‘Like a Bird’ (Sing Sing)

‘Never Too Late’ (Elton John: Never Too Late)

Mejores efectos especiales

El Reino del Planeta de los Simios

Dune: Parte Dos

Better Man

Alien: Romulus

Wicked

Mejor cortometraje live action

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Mejor cortometraje documental

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

IncidentInstruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Mejor cortometraje animado

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!