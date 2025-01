Cuándo es el festival INkcarceration, uno de los más grandes del metal: ¿listos pa’ mover la melena?

El festival Inkcarceration se realizará en Mansfield, Ohio en Estados Unidos, entre el 18 al 20 de julio. Este gran evento reúne los sonidos más extremos para mover la melena y aquí les contamos todos los detalles de la edición 2025.

Desde hace tiempo, este festival ha tenido la característica de traer a artistas de la escena del metal, el hard rock y el punk rock, como se hizo el año pasado con The Offspring, quienes estarán el próximo 23 de marzo en el Movistar Arena de Bogotá, Godsmack, Shinedown, Bad Omens, Breaking Benjamin, entre otros.

En el 2025, el festival traerá grandes regresos a los escenarios como también las bandas que han sido tendencia en el público metalero. Ese es el caso del primer día en el que va a estar Falling In Reverse, quienes tuvieron un éxito rotundo en el 2024 con el lanzamiento de su más reciente disco ‘Popular Monster’. También bandas recomendadas como Drowning Pool que muchos lo reconocemos por canciones como ‘Bodies’ y ‘Tear Away’ y con su más reciente sencillo ‘Revolution (The Final Amen)’.

Además, en este primer día los acompañarán bandas como I Prevail, quienes fueron destacados a nivel mundial con su disco ‘True Power’; Parkway Drive quienes repetirán cartel en este año, y también agrupaciones Knocked Loose y Beartooth, quien acompañarán a Falling in Reverse como headliners en la apertura del festival.

En la segunda jornada tenemos uno de los grandes regresos al escenario como es el caso de Marilyn Manson, quien tuvo que superar inconvenientes legales para lanzar nueva gira y con el más reciente lanzamiento de su nuevo trabajo ‘One Assasination Under God’. También contará con la participación de Slipknot, la banda de Corey Taylor, quienes estuvieron girando en el 2024 con el aniversario de su álbum debut y que tuvimos la posibilidad de verlos en vivo con una doble fecha en Bogotá.

Para finalizar, en el tercer día se presentarán Three Days Grace que en la gira ‘2x‘ tendrá la participación de su vocalista original Adam Gontier, en conjunto con el cantante actual Matt Walst. Como headliners están Five Finger Death Punch, quienes estuvieron participando en la gira del ‘M72 Seasons de Metallica‘, y la aparición de Lamb Of God.

Los asistentes tienen la posibilidad de dirigirse al evento en bus y de quedarse 4 días en el recinto con sus populares sitios de Camping acondicionados con duchas para disfrutar de un fin de semana cargado de metal y hard rock.