Cameo en El Juego del Calamar 3 abre la puerta a una nueva historia ¿De qué se trata?

A casi cuatro años de su estreno, El juego del calamar concluye su tercera temporada con un desenlace que combina drama, crítica social y el inevitable desgaste de una historia que quizás ya había contado lo esencial.

La exitosa serie surcoreana de Netflix, creada por Hwang Dong-hyuk, se convirtió en un fenómeno global desde su lanzamiento en septiembre de 2021, impulsada por una premisa impactante, una ejecución visceral y un contexto sociopolítico postpandémico que caló hondo en la audiencia internacional.

El final de esta nueva entrega deja claro que, aunque la historia de Gi-hun llega a su punto definitivo, el universo de la serie aún tiene caminos por explorar. En un momento clave, vemos cómo Gi-hun (interpretado por Lee Jung-jae) se sacrifica para salvar a la hija de Jun-hee, la jugadora 222, enfrentándose a Myung-gi (Im Si-wan), su último rival. Tras una pelea brutal, Gi-hun se lanza al vacío, dejando como ganador al indefenso bebé. “Somos seres humanos”, dice antes de su caída, una frase que condensa su lucha moral a lo largo de toda la serie.

Este sacrificio provoca un cambio de conciencia en In-ho (Lee Byung-hun), el Líder, quien ordena la destrucción de la isla y da por finalizado el juego. No solo rescata al bebé, sino que además le cede su tutela a Jun-ho (Wi Ha-joon), su hermano, quien después de haberlo buscado durante dos temporadas para vengarse, elige el perdón. Este gesto simbólico refuerza uno de los ejes centrales de la serie: la posibilidad de redención en medio de un sistema que constantemente premia la crueldad.

In-ho también se encarga de cerrar otros cabos. Viaja a Los Ángeles y entrega a la hija de Gi-hun una caja con objetos personales de su padre: su chándal del juego, y una tarjeta bancaria que contiene el dinero que ganó en la primera edición del juego. Es un cierre agridulce, pero necesario, que da forma a una despedida más emotiva que espectacular.

Uno de los giros más comentados del cierre ocurre cuando, en esa misma ciudad, In-ho presencia una escena reveladora: una reclutadora estadounidense, nada menos que Cate Blanchett luciendo un traje negro, desafía a un hombre al clásico juego de ddakji. Esta aparición confirma que la organización detrás del juego tiene presencia internacional y allana el camino para un futuro spin-off estadounidense, ya en desarrollo por Netflix. Se espera que esta nueva serie comience su rodaje antes de finalizar el año, bajo la dirección de David Fincher.

