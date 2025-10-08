Bryan Adams anunció su regresó a Bogotá con un concierto en el Movistar Arena: Fecha y precio de las entradas

Bogotá está lista para recibir al cantante y compositor canadiense Bryan Adams, quien anunció en las últimas horas que dará un concierto por todo lo alto en el Movistar Arena en la capital del país. Todo esto como parte de su gira ‘Roll With The Punches‘, con la que ya ha visitado varios países del mundo, en donde tuvo una gran acogida por parte de los fans.

El artista es uno de los más importantes en el mundo, por lo que en poco tiempo alcanzó los primeros puestos en más de 40 países. Además, en diferentes oportunidades ha sido aclamado por la crítica, recibiendo importantes reconocimientos internacionales, como un Grammy y un American Music Awards.

También, fue el compositor encargado de importantes musicales que le dieron la vuelta al mundo, como de algunas cintas que se hicieron muy populares. Tiene múltiples álbumes en donde siempre cuenta sus historias más íntimas en cada letra. En el 2023 regrabo varios de sus éxitos y publicó una caja con tres discos con todo lo que fue su residencia en el Royal Albert Hall.

¿Cuándo es el concierto de Bryan Adams en Bogotá?

Según se dio a conocer en las últimas horas, el evento se va a realizar en la capital del país el próximo viernes 20 de marzo del 2026 en el Movistar Arena de Bogotá. Esto se da después de que se destacara en los escenarios de Norteamérica, Europa y otras zonas del mundo, en donde cantó varios de sus éxitos más populares.

Las entradas van a estar disponibles en la página web de TuBoleta en preventa exclusiva para clientes Movistar desde el próximo 14 de octubre a las 10:00 a.m. y desde el 16 de octubre para el público general. Por lo que, si está interesado en ir, debe estar pendiente de todos los comunicados oficiales por medio de la página web de la tiquetera.

Precio de las entradas:

Platea 102: $550.000

Tribuna fan sur: $699.000

Platea 101 y 103: $399.000

Piso 2 202 -204 y 216 y 218: $425.000

Piso 2 205-206 y 214-215: $350.000

Piso 2: 207-209 y 211-213: $280.000

Tenga en cuenta que a este valor se le debe sumar el servicio, por lo que puede que el precio suba un poco. Además, todos los detalles sobre el evento, los podrá encontrar en la página web de TuBoleta, en donde revelaron toda la información del evento.