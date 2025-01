Brentford vs. Liverpool: hora y dónde seguir EN VIVO el partido de Luis Díaz en la Premier

Después del leve receso que tuvo la Premier League por cuenta de la FA Cup, este 14 de enero regresó la importante competencia del fútbol inglés para continuar con su calendario. Hasta el momento, el campeonato lo lidera el Liverpool de Luis Díaz con 47 puntos, solo cuatro más que el Arsenal.

En su primer partido del año, el Liverpool empató frente al Manchester United con un marcador de 2-2. Asimismo, en el encuentro que protagonizó junto al Nottingham Forest, el equipo de Luis Díaz también empató (1-1), y solo sumó un punto por cada juego.

Le puede interesar: Premier League: así quedó la tabla de posiciones tras empate entre Nottingham y Liverpool

Con el Arsenal pisándole los talones, el Liverpool deberá ganar el próximo encuentro, de este sábado 18 de enero frente al Brentford, para ratificar su liderato en la tabla de posiciones de la Premier League.

En esta oportunidad, Liverpool, que tendría a Luis Díaz como titular, visita al Brentford en el estadio Gtech Community como parte de la jornada 22 de la Premier League.

Después del doble empate que tuvo en los primeros dos partidos del año por la Premier League, el Liverpool va en busca de la victoria frente al Brentford para sumar tres puntos. El equipo de Luis Díaz deberá ganar el encuentro si quiere mantener su liderato en la tabla.

El partido entre Brentford y el Liverpool se disputará este domingo 29 de diciembre a las 10:00 a.m. (hora Colombia).

Mire también: Así quedó la lista de goleadores colombianos del 2024 en el fútbol mundial; Miguel Borja lidera

Here’s how the top of the Premier League table looks after gameweek 21… pic.twitter.com/L0gseBuK2i

— Liverpool FC Online (@Liverpool) January 17, 2025