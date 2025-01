Así cerró el año la tabla de goleadores de la Premier League 2024: ¿Luis Díaz subió?

Mientras los campeonatos de fútbol más importantes del mundo están en un pequeño receso debido a la temporada de fin de año, la Premier League es el único torneo que continúa su calendario de forma ininterrumpida.

Aunque este 31 de diciembre, no habrá partidos correspondientes al campeonato inglés, la Premier League recibirá el primer día del 2025 con el partido entre Brentford y Arsenal. Luego, volverá hasta el próximo sábado 4 de enero para disputar la fecha 20.

Le puede interesar: Así quedó la tabla de la Premier League tras goleada del Liverpool de Luis Díaz al West Ham

Esta temporada de la Premier League está siendo liderada por el Liverpool. El equipo del futbolista colombiano se ha mantenido en el primer lugar de la tabla de posiciones y se consolida como el candidato más fuerte para llevarse el importante título.

Introducing the Premier League table for the calendar year… pic.twitter.com/tM98PVSuq9

— Premier League (@premierleague) December 31, 2024