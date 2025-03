Así suena ‘Heart-Shaped Box’ de Nirvana cantada por Fontaines D.C.

‘Heart-Shaped Box’ de Nirvana es, sin dudas, una de las canciones más destacadas y recordadas en la historia del rock. Este éxito ha sido capaz de llegar a diversas generaciones, e incluso ser un baluarte de esta banda.

Esta canción, y también esta agrupación han servido como inspiración para una amplia cantidad de agrupaciones en el mundo, las cuales respetan el legado de Nirvana.

Muestra de ello se dio recientemente, cuando Fontaines D.C. realizó un pequeño homenaje a esta banda, al versionar un fragmento de una canción suya.

‘Heart-Shaped Box’ de Nirvana cantada por Fontaines D.C.

Tanto Nirvana, como Fontaines D.C. han sido, sin dudas, dos grandes bandas del rock. El gran talento de los integrantes de estas bandas ha dejado una huella notable en este género.

Gracias a esto, tanto Nirvana, como Fontaines D.C. ha logrado conseguir una amplia cantidad de fanáticos en el mundo, y también distintos logros.

Un ejemplo de esto, fue la grabación de un ‘Like A Version’ por parte de esta segunda banda, donde interpretó varios éxitos en vivo, como ‘Starburster’.

Sin embargo, la agrupación de Grian Chatten y compañía, también aprovechó para homenajear a 2 bandas.

Fontaines D.C. realizó un ‘mash-up’ de una canción de Bring Me The Horizon con una de Nirvana. Esto se dio cuando interpretaron ‘Can You Feel My Heart’ y en medio se incluyó un fragmento de ‘Heart-Shaped Box’.

Claramente esto fue una grata sorpresa, pero, también dejó ver el respeto hacia 2 de los mayores éxitos en la historia de la música.

En los comentarios, los fanáticos se mostraron ampliamente agradecidos por esta interpretación, e incluso sintieron gran sorpresa por la forma en que ambos temas sonaron juntos.

Sin dudas, esto es una gran muestra de calidad tanto de Fontaines D.C., como también de Bring Me The Horizon y Nirvana, autores originales de estos éxitos.

Lamentablemente, Colombia no podrá disfrutar de Fontaines D.C., al menos hasta por el momento, debido a que la banda se vio obligada a cancelar su presentación en el Festival Estéreo Picnic.

Aun así, los fans en el país han demostrado su gran apoyo a esta agrupación, que ha logrado conquistar a una amplia fanáticada mundial desde sus inicios en el amado género del rock.