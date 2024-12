West Ham vs. Liverpool: Hora y dónde ver el último partido del año de Luis Díaz

El 2024 está llegando a su fin y con ello algunas de las Ligas más importantes de fútbol se toman un leve receso. Sin embargo, hay una de estas que continúa con su calendario de forma ininterrumpida; se trata de la Premier League, campeonato que, hasta el momento, lidera el Liverpool de Luis Díaz.

Desde que inició la Premier League, en agosto de este año, la Liga del fútbol inglés no ha parado y los equipos siguen luchando por el primer lugar en la tabla de clasificación. Actualmente, el Liverpool es quien lidera la tabla con 42 puntos.

Desde que inició la temporada 2024-25 de la Premier League, en agosto de este año, el Liverpool ha demostrado tener un nivel superior al de sus contrincantes. Los Reds no han parado de acumular victorias y se acercan cada vez más al anhelado título.

La Premier League va por su fecha 18 y este domingo 29 de diciembre iniciará con la jornada número 19. Asimismo, el último partido de este año, como parte del campeonato inglés, se llevará a cabo a las 3:00 p.m. (hora Colombia) del próximo 30 de diciembre y será entre Manchester United y Newcastle.

El Liverpool se prepara para el que será su último partido del año en la Premier League. En esta oportunidad, los Reds se enfrentarán al West Ham en el estadio Olímpico de Londres para disputar la fecha 19 del campeonato del fútbol inglés.

El partido entre West Ham y el Liverpool se disputará este domingo 29 de diciembre a las 12:15 p.m. (hora Colombia).

For one final time in 2024… it’s MATCHDAY! 👊#WHULIV | #WalkOn pic.twitter.com/RxjbyV5JQ4

— Liverpool FC (@LFC) December 29, 2024